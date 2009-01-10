  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۵۵

وزنه برداران برتر کشور به اردوی ازبکستان اعزام می شوند

وزنه برداران برتر کشور به اردوی ازبکستان اعزام می شوند

با تصمیم فدراسیون وزنه برداری کشورمان، وزنه برداران شاخص رقابت های قهرمان کشوری به اردوی برون مرزی ازبکستان اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم فدراسیون وزنه برداری و تاکید کادر فتی تیم های ملی کشورمان وزنه برداران مستعدی که بتوانند در رقابت های قهرمان کشوری (شیراز) نظر کادر فنی را جلب کنند به اردوی برون مرزی ازبکستان اعزام خواهند شد.

بنابراین گزارش، کادر فنی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در نظر دارد به منظور آماده سازی نفرات اعزامی به رقابت های بین المللی جام نامجو و آسیایی قزاقستان، یک مرحله اردوی برون مرزی را در ازبکستان برگزار کند.

این مرحله از اردو از هفته اول بهمن ماه به مدت یک ماه در ازبکستان برگزار خواهد شد.

کد خبر 813631

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها