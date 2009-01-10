وزنه برداران برتر کشور به اردوی ازبکستان اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم فدراسیون وزنه برداری و تاکید کادر فتی تیم های ملی کشورمان وزنه برداران مستعدی که بتوانند در رقابت های قهرمان کشوری (شیراز) نظر کادر فنی را جلب کنند به اردوی برون مرزی ازبکستان اعزام خواهند شد.

بنابراین گزارش، کادر فنی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در نظر دارد به منظور آماده سازی نفرات اعزامی به رقابت های بین المللی جام نامجو و آسیایی قزاقستان، یک مرحله اردوی برون مرزی را در ازبکستان برگزار کند.

این مرحله از اردو از هفته اول بهمن ماه به مدت یک ماه در ازبکستان برگزار خواهد شد.