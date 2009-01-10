رونالدو نمی تواند سال 2009 هم بهترین بازیکن جهان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیانو رونالدو یکی از نامزدهای کسب عنوان برترین بازیکن سال 2008 است. این مراسم روز دوشنبه هفته جاری در زوریخ برگزار خواهد شد. وی در راه کسب این افتخار باید با فرناندو تورس از لیورپول، کاکا از میلان و لیونل مسی و ژاوی ، هر دو از بارسا رقابت کند.

اسکولاری گفت: از نظر من رونالدو فصل گذشته بهترین بازیکن جهان بود. چنانچه او برنده این جایزه نشود اشتباه است. رونالدو بازیکن باهوشی است که می تواند جریان بازی را تغییر دهد. درست در لحظه ای که شما انتظار دارید او را در منطقه چپ ببینید، سر از منطقه راست درمی آورد و قادر است با پای راست هم شوت کند.

وی افزود: اما در این فصل از رقابت ها، بعضی دیگر از بازیکنان در شرایط بسیار خوبی قرار دارند و این موضوع قابل بحث است.