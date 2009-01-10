22 مددجوی زندان مرکزی بیرجند آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی هاشمی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ایام عزاداری امام حسین (ع) و یاران باوفای آن حضرت مددکاران زندان مرکزی بیرجند با تلاش بی ‌وقفه موفق به جلب رضایت شکات ٢٢ نفر از مددجویان این زندان شدند.

وی افزود: مراسم سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان با شکوه خاصی در زندان مرکزی بیرجند برگزار شد.

رئیس زندان مرکزی بیرجند همچنین از انجام واکسیناسیون ١١٠ نفر از کارکنان این زندان در مقابله با ویروس آنفولانزا خبر داد و تصریح کرد: با توجه به آغاز فصل شیوع بیماری آنفولانزا با هماهنگی اداره بهداشت شهرستان کارکنان زندان که در معرض انواع بیماری‌ها قرار دارند، واکسینه می ‌شوند.

هاشمی خاطرنشان کرد: کارگاه آموزشی روش‌های تحکیم بنیان خانواده در بند نسوان این زندان با مشارکت دفتر امور بانوان استانداری خراسان جنوبی برگزار شده است.

سرپرست اداره فرهنگی اداره ‌کل زندان‌های خراسان جنوبی نیز به برگزاری مسابقات قرآن زندانیان استان به میزبانی زندان قاین اشاره کرد وافزود: این دوره از مسابقات با پیام مدیر‌‌کل زندان‌های استان مبنی بر محوریت درک مفاهیم در کنار حفظ و قرائت قرآن آغاز شد.

رضا مال‌اندوز افزود: در این دوره از مسابقات ٢٥ نفر از زندانیان در چهار رشته حفظ، قرائت، درک مفاهیم و اذان با نظارت چهار داور کشوری به رقابت پرداختند.

وی نقش قرآن در کاهش آسیب‌های ناشی از حبس را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد با توجه به بافت جمعیت زندانیان منطقه و وجود زمینه‌های مذهبی در مددجویان استان با شناسایی این بسترها زمینه بازگشت سعادتمندانه افراد فراهم شود.