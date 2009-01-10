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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۵۶

73 درصد مددجویان کمیته امداد در خراسان جنوبی روستایی هستند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امدادامام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: تعداد مددجویان زیر پوشش این نهاد در استان 86 هزار نفر است که 73 درصد آنان روستایی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حبیب شکرابی صبح امروز در جمع رؤسای شاخه‌ ها، معاونان و مسئولان واحدهای کمیته امداد امام (ره) استان افزود: از این تعداد، 23 درصد شهری و چهار درصد نیز عشایری هستند.

وی تصریح کرد: خشکسالی، دوری از مرکز و پراکندگی جمعیت از مهم‌ترین عوامل محرومیت در منطقه خراسان جنوبی است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی اظهار داشت: این نهاد در ابتدای تشکیل مرکز در استان با هفت شاخه آغاز به کار کرد و هم‌ اکنون با 12 شاخه اصلی در حال خدمت رسانی به محرومان منطقه است.

معاون اداری و مالی کمیته امدادامام خمینی (ره) کشور نیز در این جلسه علت سفر به استان خراسان جنوبی را دیدار با خدمتگزاران صدیق خط مقدم به محرومان و بحث و تبادل ‌نظر درباره مشکلات موجود در حوزه اداری و مالی عنوان کرد.

داود تراب افزود: توفیق و حضور در شاخه‌های استانی به معنی شرکت در خط مقدم است که در آن چیزی جزو حشر و نشر با محرومان و کاهش و رفع آلام و دردهای آنان نیست.

وی بر حفظ کرامت و عزت محرومان تأکید کرد و اظهار داشت: تمام ائمه معصومین خدمت به محرومان را انجام و بر این امر سفارشات فراوانی می ‌کردند.

معاون اداری و مالی کمیته امداد کشور یکی از عوامل مؤثر در راه خدمت کارآمد و اثر‌بخش را مسئله انگیزه و رمز موفقیت امداد را تأسی به سیره ائمه اطهار دانست.

 

کد مطلب 813646

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