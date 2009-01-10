73 درصد مددجویان کمیته امداد در خراسان جنوبی روستایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حبیب شکرابی صبح امروز در جمع رؤسای شاخه‌ ها، معاونان و مسئولان واحدهای کمیته امداد امام (ره) استان افزود: از این تعداد، 23 درصد شهری و چهار درصد نیز عشایری هستند.

وی تصریح کرد: خشکسالی، دوری از مرکز و پراکندگی جمعیت از مهم‌ترین عوامل محرومیت در منطقه خراسان جنوبی است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی اظهار داشت: این نهاد در ابتدای تشکیل مرکز در استان با هفت شاخه آغاز به کار کرد و هم‌ اکنون با 12 شاخه اصلی در حال خدمت رسانی به محرومان منطقه است.

معاون اداری و مالی کمیته امدادامام خمینی (ره) کشور نیز در این جلسه علت سفر به استان خراسان جنوبی را دیدار با خدمتگزاران صدیق خط مقدم به محرومان و بحث و تبادل ‌نظر درباره مشکلات موجود در حوزه اداری و مالی عنوان کرد.

داود تراب افزود: توفیق و حضور در شاخه‌های استانی به معنی شرکت در خط مقدم است که در آن چیزی جزو حشر و نشر با محرومان و کاهش و رفع آلام و دردهای آنان نیست.

وی بر حفظ کرامت و عزت محرومان تأکید کرد و اظهار داشت: تمام ائمه معصومین خدمت به محرومان را انجام و بر این امر سفارشات فراوانی می ‌کردند.

معاون اداری و مالی کمیته امداد کشور یکی از عوامل مؤثر در راه خدمت کارآمد و اثر‌بخش را مسئله انگیزه و رمز موفقیت امداد را تأسی به سیره ائمه اطهار دانست.