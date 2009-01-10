به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، مارجوری بلومنتال استادیار دانشگاه جورج تاون گفت: داشتن تعامل شخصی برای افرادی از ادیان مختلف به عنوان یک مزیت در سیستم آموزشی به شمار می رود.

این دانشگاه مستقر در واشنگتن به دانشجویان غیرکاتولیک چون مسلمانان اجازه می دهد در مناسبتهای دینی خود حضور داشته باشند، از این رو دانشجویان می توانند هر کلاس، تکلیف و حتی امتحانی را که در طول این مناسبت از دست داده اند جبران کنند.

استاتید نیز باید در ابتدای هر ترم درباره مناسبتهای دینی دانشجویان اطلاعاتی داشته باشند تا بتوانند به این فرآیند و فراهم کردن مقدمات برای تکمیل موارد از دست رفته کمک کنند.

پایگاه اینترنتی این دانشگاه برای ترم بهار و پاییز سال جاری میلادی به زودی فهرستی از مناسبتهای دینی از اسلام، مسیحیت و یهودیت منتشر می کند.

بلومنتال گفت: این سیاست و خط مشی تازه تا کنون با حمایت اعضای دانشگاه و کارکنان آن رو به رو شده است، پیش نویس این خط مشی تازه پس از اعتراضهای مختلف از سوی دانشجویان غیر کاتولیک مبنی بر تسهیلاتی براساس نیازهای دینی آنها تهیه شد.

دانشگاه جورج تاون قدیمی ترین دانشگاه کاتولیک آمریکا است اما دانشجویان آن را پیروان ادیان مختلفی تشکیل داده اند و تعداد در حال افزایشی غیرکاتولیک هستند.