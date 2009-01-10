  1. دین و اندیشه
  2. سایر
۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۴۸

اعرافی در گفتگو با مهر: تلألو بیشتر عاشورا طی سالهای آینده/خطبه زینب(س) در شام افتخار تشیع است

اعرافی در گفتگو با مهر: تلألو بیشتر عاشورا طی سالهای آینده/خطبه زینب(س) در شام افتخار تشیع است

رئیس جامعة‌المصطفی با یادآوری اینکه مهمترین منشور پیام عاشورا طی خطبه‌های حضرت زینب(س) در شام مطرح شد که دربرگیرنده عالیترین و بزرگترین مضامین و تابلویی از افتخار تشیع است، گفت: عاشورا در دهه‌های آینده تلألو بیشتری می‌یابد.

حجت الاسلام علیرضا اعرافی رئیس جامعة المصطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نقش حضرت زینب(س) در ماندگاری پیام عاشورا اظهار داشت: واضح است که عاشورا  به دو بخش و صحنه مهم تقسیم می شود.

وی افزود: بخش اول ایثار، جانبازی و از خودگذشتگی است که به شهادت منتهی می شود و بخش دوم که بخش مکمل به حساب می آید پیام رسانی عاشورا و انتشار پیام و فرهنگ عاشورا است.

حجت الاسلام اعرافی اظهار داشت: این پیام و صحنه دوم چه در آن عصر چه نمادی برای همه تاریخ  به کارگردانی حضرت زینب(س) در شام اجرا شده است.

وی با اشاره به نقش این حضرت در مدیریت و محوریت پیام عاشورا که بر دوش وی بوده است یادآور شد: حضرت زینب (س) مدیرت بحران داشته، سرپرستی اسرا، اداره و گردهم آوردن آنها را همزمان با انتقال پیام عاشورا برعهده گرفت.

وی همچنین گفت: مهمترین منشور پیام عاشورا در خطبه های خضرت زینب(س) در شام وجود دارد که دربرگیرنده عالیترین و بزرگترین مضامین و تابلویی از افتخار تشیع است.

رئیس جامعة‌المصطفی همچنین گفت که حضرت زینب به پیشگویی آینده عاشورا پرداخت و به یزید گفت که تو نمی توانی یاد ما را خاموش کنی، امروز هم با زنده نگاه داشتن پیام و عزاداری عاشورا پیشگویی حضرت زینب(س) تحقق یافته و عاشورا هنوز زنده است.

حجت الاسلام علیرضا اعرافی تصریح کرد: ظرفیتهای عاشورا در درون واقعه عاشورا قرار دارد و به دلیل بعد حماسی و عاطفی در کنار بعد معرفتی مهم آن اگر به درستی تبیین شود، از خرافات زوده شده و به زبان اصلی منتقل شود خود پیام خود را منتشر می کند، چرا که همه وقایعی که همراه با احساس و عاطفه همراه باشند ماندگار است.

وی اضافه کرد: همه الگوهای اسلامی در عاشورا و پیام آن تجسم یافته و اگر درست منتشر شود دلها را به خود جذب می کند . امروز هم به برکت انقلاب اسلامی این پیام منتشر شده و در 100 کشور جهان زنده نگاه داشته شده و در دهه های آینده عاشورا تلألو بیشتری خواهد یافت.

کد خبر 813649

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها