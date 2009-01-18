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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۹:۳۶

حمزه زاده به مهر خبر داد:

افزایش 20 درصدی نرخ هتلها در سال 88

افزایش 20 درصدی نرخ هتلها در سال 88

مدیر کل استانداردسازی سازمان میراث فرهنگی گفت: نرخ هتلها و مراکز اقامتی طی سال آینده در استانها از صفر تا 20 درصد افزایش پیدا می کند.

مدیر کل استانداردسازی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در مورد افزایش نرخ هتلها در سال 88 گفت: براساس بررسیهای صورت گرفته از وضعیت استانها و همچنین براساس پیشنهاد تشکل صنفی هتلداران هر استان و تاکید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استانها نرخ مراکز اقامتی مشخص شده است.

جمشید حمزه زاده در ادامه افزود: افزایش نرخ هتلها در استانهای مختلف متفاوت است به طوری که در برخی از استانها مانند گلستان نرخ مراکز اقامتی هیچ افزایشی نداشته و در استانهای دیگری مانند تهران 20 درصد نرخها افزایش پیدا می کند.

بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر 660 هتل در سراسر کشور وجود دارد که در شهرهایی مانند اهواز، خراسان شمالی، جنوبی و ... با کمبود هتل مواجه هستیم به همین دلیل تعداد مراکز اقامتی باید افزایش پیدا کند.

مدیر کل استانداردسازی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مورد استانداردسازی هتلها و مراکز اقامتی تاکید کرد: مدتی است که بحث استاندارد سازی هتلها در برخی از استانها آغاز شده و به مرور مراکز اقامتی تمامی استانها استانداردسازی می شوند.

حمزه زاده اظهار داشت: استانداردسازی مراکز اقامتی براساس استانداردهای جهانی و ملاحظات کشورمان تدوین می شود و در پایان پس از بررسی ناظران و کارشناسان برای هتلها و مراکز اقامتی گواهینامه صادر می شود مدت اعتبار این گواهی نامه ها 3 سال است البته چنانچه خدمات مناسبی در این مدت ارائه نشود گواهی آنان باطل می شود.

به گفته وی استانداردسازی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات مراکز اقامتی وهتلها صورت می گیرد.

کد مطلب 813651

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