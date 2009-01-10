جواد جزینی نویسنده و پژوهشگر ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ادبیات داستانی انقلاب به این سمت پیش رفته که به روایت داستان درون انقلاب میپردازد و زندگی اشخاص و افرادی که در این واقعه حضور داشتند روایت میکند.
وی خاطرنشان کرد: در ادبیات داستانی انقلابی دیگر کشورها شاهد روایت مبارزات ملتها علیه ظلم و ستم خودکامگان هستیم و در این کشورها ادبیات داستانی انقلاب بیشتر پیرامون مبارزات انقلابی سوق یافته است.
این نویسنده و پژوهشگر بیان داشت: پس از انقلاب به دلیل وقوع زودهنگام جنگ نویسندگان بیشتر به موضوعات جنگ پرداختند و دفاع مقدس دیگر موضوعات از جمله انقلاب را تحت الشعاع خود قرار داد.
جزینی اظهار داشت: انقلابها تحولاتی در زمینه موضوعی و شکلی در ادبیات ایجاد میکنند و نویسندگان ادبی نیز تحت تاثیر این تحولات به سراغ مضامین جدید حرکت میکنند.
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