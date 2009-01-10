بسترهای تربیتی عفاف تقویت می‌شوند

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: بحث عفاف و حجاب تعریف فطری دارد که شارع مقدس آن را پذیرفته است. حتی باید این طور تعبیر کرد که مسئله عفاف و حجاب نوعی حریم نگاه داشتن و حفاظت از آسیبهای مادی و معنوی به انواع مختلف است.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه مسئله حجاب تنها فطری نیست بلکه غریزی هم محسوب می شود گفت: نشانه غریزی بودن حجاب این است که آن را در موجوات غیر انسان نیز مشاهده می کنیم به طوری که حفاظت آنها از خانواده خود گویای این مطلب است. در مسئله عفاف و حجاب برای انسانها بر بحث فطری تمرکز می کنیم که انسان می خواهد در عالم انسان بماند و انسانیت خود را ارتقا دهد. این آرزوی همه انسانها است. اصلی ترین وجه تمایزی که میان انسان و حیوان مشاهده می شود این است که انسان به صورت ارادی خالق خود را شناخته و در مسیر او حرکت می‌کند. این مسیر را گاهی فطرت تشکیل داده و گاهی انسان دستور آن را به واسطه پیامبر از خدا دریافت می کند.

حجت الاسلام موسوی هوایی با تصریح اینکه وجه تمایز انسان برای انسان ماندن این است که بتواند خدای خود را با اراده بشناسد، از او اطاعت و در مسیر او حرکت کند و این همان درک ماهیت انا لله و انا علیه راجعون است که برکل هستی جاری است، یادآور شد: این عبارت بیانگر حقیقتی بزرگ است که شهید مطهری هم در مجموعه کتابهای انسان و ایمان به آن اشاره کرده است. این امر را می توان در تمام عالم مطرح کرد، پایه ای است که تمام ادیان الهی، حتی بودائیان و ادیان بشرساز کاذب نیز نمی توانند آن را رد کنند.

حجت الاسلام موسوی هوایی همچنین گفت: روابط خانوادگی در تمام این روابط تعریف شده تا حریم ها نشکند و احترام از بین برود. شاهد مثال همان جوامعی هستند که به دنبال آرمانهای باطل وغیرانسانی غربی رفته اند حریم فرزند و پدر، زن و شوهر حریم خانواده و نسبت آنها بایکدیگر به هم ریخته اند، اما در جامعه ما مسائل دینی، حیا و عفاف ریشه دار و در خون مردم است.

وی با اشاره به مطرح بودن مسئله عفاف و حجاب در تمام جوامع بشری گفت: ما در جامعه خود به دنبال ایجاد صفات الهی، انسان شدن و ارائه الگوی حضرت زهرا در تمام ابعاد هستیم که از اهمیت ویژه ای برخوردار است این مهم، الگو ها زمینه های مختلفی را می طلبد که یکی از آن بسترهای مهم عفاف و حجاب است. بعد از نظریه فروید در حکومتهایی که از وجه منفی این نظریه دفاع کردند همان میزان حجابی که در غرب بود را هم از میان برد، نگاه کردن فیلمهایی که در دهه پیش از نظریه فروید ساخته شده می تواند گویای این امر باشد.

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی با اشاره به پوشش راهبه ها و کشیشها که سراسر بدن پوشیده است و خواهران راهبه تنها گردی صورت خود را نمایان می کنند اظهار داشت: این سطح از حجاب که موجب امنیت جامعه می شود و آثار آن مشاهده خواهد شد در فرهنگها و فطرتهای انسانی وجود دارد و نباید اجازه دهیم از بین برود. در آفریقا در برخی نقاط این مسئله محدودتر از لحاظ سطح پوشش زن و مرد است.

وی گفت: بعد از آن که مبارزه با مسئله عفاف و حجاب به صورت بنیادین آغاز شد، جامعه غربی از نظر انسانی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی دچار سقوط است. علت این است که فرمان خداوند انجام نمی شود چون انسان برای انسان خوب بودن باید حجاب را رعایت کند و در بخشی رعایت مسئله عفاف و حیا با حجاب باید همراه باشد که و این امر در مورد مردان نیز به اندازه زنان صدق می کند .همانطور که دستورات اسلام برای مردان و زنان آمده است.

معاون آموزشی پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه عفاف برای مردان نیز بسیار حائز اهمیت است، یادآور شد: در مسئله عفاف و حجاب به دنبال این هستیم که بسترهای دینی، پرورشی و تربیتی را به وجود آورده و تقویت کنیم و بسترهای ظهور عفاف و حجاب را از لحاظ فیزیکی فراهم کنیم.



حجاب مؤلفه ضروری برای گسترش عفاف است

حجت الاسلام دکتر احمد احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: عفاف دارای مراحلی است از خودداری تا ارتکاب فحشا. ممکن است کسی بی حجاب باشد یا عفاف و حجاب را باهم داشته باشد. حجاب داشتن هم مراتبی دارد به طوری که زنانی که در شالیزار کار می کنند وضعیت و شرایط آنها ایجاب می کند که حجاب آنها با ساکنان شهرهای بزرگ متفاوت باشد از این رو مسئله حجاب میان روستائیان با سایرین متفاوت است.

دکتر احمدی با اشاره به اینکه حجاب یک دستور دینی است و حدود 8 آیه از قرآن به حجاب اختصاص داده شده است آیه 31 سوره نو را یادآوری کرد.

خداوند در این آیه می فرماید: و به آنان با ایمان بگو چشمهاى خود را فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را -جز آن مقدار که نمایان است- آشکار ننمایند و روسرى‏هاى خود را بر سینه خود افکنند ، و زینت خود را آشکار نسازند مگر براى شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم‏کیششان، یا بردگانشان، یا افراد سفیه که تمایلى به زن ندارند، یا کودکانى که از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود. و همگى بسوى خدا بازگردید اى مؤمنان، تا رستگار شوید!

رئیس انتشارات سمت گفت: حجاب به اسلام اختصاص ندارد در ایران قبل از اسلام این حجاب و حتی چادر هم وجود داشته است. برخی از زردشتی ها حجابشان از مسلمانان قرص و محکم تر است. حجاب در ادیان دیگر هم بوده با اینکه زنان در زمان ساسانیان بزرگ و گرداننده خانواده و جامعه آن دوران زن سالاری بود، اما زنان آن دوره محجبه بودند. اصل مسئله این است که حجاب دستور خداوند است و باید اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه مسئله حجاب و عفاف مردان را هم در برمی گیرد گفت: واقعیت این است در جاهایی که بی حجابی رایج شده آن هم به شیوه رسوایی که در برخی کشورها وجود دارد، بی عفتی به معنی عام هم رواج یافته است.اگر قرار باشد عفت در جامعه وجود داشته باشد باید خود بانوان هم به این امر کمک کنند.

ایران اسلامی خواهان حاکمیت عفاف است

منیژه نوبخت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مسئله عفاف و حجاب دو موضوع مرتبط به هم و مورد توجه جامعه هستند، مبنای آن اعتقادات دینی و مذهبی جامعه ما است و ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد.

وی با اشاره به اینکه وجود عفاف و حجاب در جامعه نوعی وجه تمایز جامعه ایرانی اسلامی از دیگر جوامع است، افزود: به علت همین تمایز در بسیاری از جوامع امروز با تأکید بر اهمیت یا مقدم بودن حقوق شخصی و فردی افراد حقوق اجتماعی آنها نادیده گرفته می شود. جوامع امروز به خاطر عدم توجه به حقوق جامعه و جمعی و متمرکز شدن بر روی حقوق فردی، دچار آسیبها و نابسامانیهای فراوانی هستند. توجه به حقوق فرد و رعایت حقوق فردی و اجتماعی در مجموعه نظام، در واقع یکی از امتیازات جامعه ایرانی اسلامی است. بی تردید یکی از مظاهر توجه به حقوق فردی و حقوق اجتماعی توجه به عفاف و حجاب در جامعه است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه بعضی با شنیدن حجاب و عفاف نزدیکترین موضوعی که به ذهنشان متبادر می شود رعایت ضوابط در پوشش و به طور خاص برای زنان است، یادآور شد: این تعریف جزئی از مفهوم عفاف و حجاب است اما آنچه مسلم است وقتی به حاکمیت عفاف و حجاب در جامعه اشاره می کنیم به بروز و ظهور و آثار عفاف و حجاب در دامنه وسیعتری توجه داریم که رفتارها، گفتارها و عملکردها را در برمی گیرد .

وی تصریح کرد: عفاف و حجاب مسلئه کلی هستند که پوشش یکی از موارد مرتبط با آنها است که به نوعی نمایانگر پندار و رفتار فرد است. به همین خاطر جامعه ما روی مسئله پوشش و ظاهر افراد حساس است ، پوشش هر فرد نشان و نمودی از تفکر و شخصیت وی و نمودی از ویژگیهای رفتاری و اخلاقی وی است.

نوبخت تأکید کرد که در مقایسه با جوامع دیگر در ایران در حد زیادی مردم مقید به عفاف و ححاب و خواهان حاکمیت عفاف و حجاب در جامعه هستند.عفاف و حجاب چون به عنوان یک ارزش مبنایی در جامعه مطرح است، تقویت آن مبنای هنجارهای دیگری در جامعه خواهد شد و تضعیف آن به گسترش ناهنجاریها کمک می کند . ما در فرهنگ بسیاری از جوامع مشاهده می کنیم که از روی عمد نسبت به نبود عفاف و حجاب فعالیت می شود و بسیاری از آسیبهای اجتماعی آنها همین مبنا را دارد.

وی با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی ایران مردم به حفظ و حاکمیت عفاف و حجاب اهمیت می دهند گفت: نظام نیز برای این درخواست مردم اهمیت قائل است و تلاش می کند تا حد ممکن حاکمیت عفاف و حجاب را در فضای عمومی جامعه ایجاد کند.

منیژه نوبخت در رابطه با عواملی که برخی ضعفها را در این رابطه به دنبال داشته گفت: در بسیاری مواقع عواملی ناخوداگاه و ناخواسته فضای فرهنگی جامعه را خدشه دار می کنند به این معنا که با عدم تقید به عفاف و حجاب مواجه می شویم. فضای فرهنگی در شرایط امروز ناخواسته متأثر از خیلی از عوامل است.

سهل‌انگاری در حجاب باید با امر به معروف و نهی از منکر مرتفع شود

دکتر علی مطهری استاد الهیات دانشگاه تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: صورت مسئله حجاب در اسلام این است که می خواهد، جامعه محیط کار و فعالیت باشد و هرگونه التذاذ جنسی منحصر به کادر خانواده شود درحالی که مخالفان حجاب مسئله را این شکل مطرح می کنند که آیا زن باید در پوشش خود آزاد باشد یا خیر.

وی افزود: مخالفان صورت مسئله را تغییر داده و آن را در مقوله آزادی جای می دهند. مسئله پوشش برای بانوان وضع شده است، اما این گونه نیست که مردان قانون پوشش نداشته باشند. چه مرد و چه زن باید به گونه ای در جامعه ظاهر شوند که محرک نباشد. اگر هم مردی جاذبه های خود را نمایان کند اقدام وی با قانون پوشش اسلامی همخوانی ندارند.

رئیس انتشارات صدرا گفت: شاید 80 درصد این مسئله مربوط به ایمان و اعتقاد خود مردم می شود. کسی که واقعا به اسلام اعتقاد و قبول دارد که احکام اسلام براساس مصالح است و نسبت به دستورات خداوند تعبد دارد قانون را درست رعایت می کند. در درجه اول خود مردم و بانوان باید بخواهند این کار درست انجام شود .

استاد الهیات دانشگاه تهران یادآور شد: عده ای در سطح جامعه در این رابطه سهل انگار هستند، سهل انگاری هم در دو دسته قرار می گیرد یکی عده ای که ناخودآگاه سهل انگار هستند و قصد خاصی ندارند علل سهل آنگاری آنها را می توان به جدی نبودن و مرتب نبودن نسبت داد، اما عده ای دیگر به مسئله حجاب اعتقاد نداشته و تحت تأثیر فرهنگ غربی زندگی به سبک غرب را در پیش می گیرند.

وی تصریح کرد: کار فرهنگی در این رابطه اصلی ترین اقدامی است که باید انجام داد. گفتگو با سهل انگاران و روشن کردن فلسفه حجاب برای آنها از اقداماتی است که می تواند تأثیرگذار تلقی شود در این راستا مطالعه کتاب مسئله حجاب استاد مطهری نیز می توان قلب و دل آنها را نسبت به حجاب قانع کند. در غیر این صورت اگر بعد از کارهای فرهنگی دولت، روحانیت و مربیان جامعه باز هم عده ای به پیروی از قوانین حجاب تمایلی نشان ندهند، دولت وظیفه دارد امر به معروف و نهی از منکر را در پیش بگیرد. دولت در ابتدا باید اماکن دولتی را نظارت کند و نسبت به پوشش مردم حساس باشد تا پوشش نامناسب رسمیت پیدا نکند.

مطهری نظارت بر تولید کنندگان پوشاک، رسانه ها، چون رسانه های تصویری را حائز اهمیت دانست و استدلال کرد پوششی که مخاطب از طریق تلویزیون مشاهده می کند ممکن است به یک الگو تبدیل شود، پوشش کارمندان دولت نیز می تواند در این رابطه تأثیرگذار باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : نظارت بر نوع پوشش مردم فکر دولت اسلامی است. تفکر دولت غربی که مردم را در پوشش آزاد گذاشته اند مورد پذیرش نیست.

زمینه‌های اعتقاد به عفاف و حجاب باید در جامعه گسترش یابد

حجت الاسلام محمد علی ایازی قرآن پژوه و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حجاب از یک نظر مسئله ای فرهنگی است و به یک معنا مسئله‌ای اعتقادی محسوب می شود. باید زمینه های پذیرش و اعتقاد به عفاف و حجاب را فراهم کرد. اگر شخصی به حجاب معتقد نباشد با الزام و اجبار به حجاب کاری از پیش نمی برد، این افراد ظاهرشان پوشیده است اما این نوع حجاب از برهنگی بدتر است.

این قرآن پژوه همچنین با اشاره به تحقق امنیت فردی و اجتماعی به عنوان یکی از فلسفه های حجاب گفت: اسلام برای امنیت خود شخص حائز اهمیت است همانطور که قرآن در آیه 59 سوره احزاب فرموده است: ذلک ادنى ان یعرفن فلا یوذین" تعبیر " فلا یوذین" به بحث امنیت اجتماعی ارتباط دارد.

حجت الاسلام ایازی نکته سوم را مسئله شخصیت زن داست و گفت: در بحث عفاف از بعدی انسانیت مورد توجه قرار دارد و از بعد دیگر نیز شخصیت وی . نگاه به زن باید از نوع نگاه انسانی باشد که به واسطه آن به هویت، کمال و ارزش انسانی زن توجه شود.

وی همچنین یادآور شد که هم نگاه و هم پوشش برای زنان و مردان در قرآن مورد تصریح قرار گرفته اما حد و حدود آن متفاوت است.

حجت الاسلام ایازی با اشاره به آیه 30 و 31 سوره نور خطاب به مؤمنان مرد و مؤمنان زن دو عبارت "قل للمومنین یغضوا" و " قل للمومنات یغضضن" را مورد استناد قرار داد که رعایت حجاب و عفاف به هر دو جنس سفارش شده است .

ضعف حجاب ناشی از تبیین نکردن فلسفه آن برای جوانان است

حجت الاسلام اسماعیل حسینی سرپرست اداره کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: حجاب در لغت به معنای پرده و پوشش آمده است، اما هر پوششی حجاب نیست ، مراد از حجاب پوشش اسلامی است که زن هنگام معاشرت با مردان بدن را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد. اسلام در مبارزه با مفاسد اجتماعی و اخلاقی که با هرگونه عاملی که باعث فساد شود مقابله می کند و از طریق تشریح احکام حرمت آنها را اعلام می کند. در برخی از مسائل تنها به توصیه اخلاقی اکتفا نمی کند بلکه با اتخاذ شیوه های مختلف مقابله با آنها را نیز درنظر گرفته است. ممنوعیت خلوت کردن با نامحرم، حرمت نگاه و رعایت پوشش اسلامی از جمله اعمالی هستند که می توانند زمینه وقوع اعمال فساد انگیز را از بین ببرند.

حجت اسلام حسینی اظهار داشت: توجه به جامعیت مسائل دینی اسلام مشخص می کند تمام مسائل اسلام چون حلقه هایی به یکدیگر وابسته هستند اگر به یکی توجه نشود احتمال گسستگی وجود دارد.

وی با اشاره به طلوع خورشید پرفروغ اسلام گفت: دین اسلام جایگاه زن را همردیف با مروارید تلقی می کند. تاجایی که ارزش پوشیدگی برای وی مشخص می شود، پوشیدگی نه به عنوان یک مانع بلکه به عنوان یک صدف برای وی به ارمغان می آورد.

حجت اسلام اسماعیل حسینی در رابطه با اینکه چرا پوشیدگی دنیا با موج برهنگی مواجه شده است یادآور شد: غرب از طریق کانالهای تلویزیونی و ماهواره، افراد را با انواع مدلها برای رسیدن به اهداف پشت پرده خود آشنا می کند، اما هدف

اسلام کمال انسان است.

وی همچنین فلسفه اسلام را عاملی برای مرتفع کردن آسیبها دانست و اظهار داشت که باید فلسفه حجاب را با منطق برای جوانان شرح دهیم. باید جوانان را با الگوهای صحیح اجتماعی آشنا کنیم تا از بروز آسیبهای اجتماعی جلوگیری کنیم. اسلام فلسفه حجاب را در چند بعد می داند برخی علل رعایت حجاب و حکم حجاب برای زن جنبه روانی دارد، برخی دیگر ابعاد خانه و خانوادگی را در برمی گیرد و برخی دیگر جنبه های اجتماعی را شامل می شود و برخی هم عبارت است از ارتقای احترام به زن و جلوگیری از ابتذال وی.

سرپرست اداره کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: عفاف و حجاب به هیچ عنوان منحصر به زنان نیست. اسلام در سوره نور نخست مردان را مورد اشاره قرار داده و پس از آن به زنان اشاره می کند. بحث عفاف و بحث پاکدامنی در اسلام به معنای کنترل تمام غرایض انسانی است. این عفت که اسلام به آن اشاره می کند زن و مرد را در برمی گیرد. در قرآن کریم خداوند زن و مرد را مورد خطاب قرار داده است.