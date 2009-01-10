پیشنهاد نامگذاری پل در دست ساخت گتوند به نام مرحوم قیصر امین پور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توسعه منابع آب و نیرو، بهرام رسولی از مسئولان طرح گتوند با اعلام این خبر افزود: پل بزرگ قیصر امین پور بر روی رودخانه کارون و برای تردد مردم توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در دست ساخت است.

وی افزود: با توجه به اهمیت شخصیت ادبی مرحوم قیصر امین پور، در جلسه ای که با حضور فرماندار، رئیس شورای شهر، شهردار و تنی چند از مدیران شهرستان گتوند برگزار شد، پیشنهاد نامگذاری این پل به نام مرحوم دکتر قیصر امین پور، مورد موافقت مسئولین محلی قرار گرفت.

رسولی افزود: این پل هم اکنون 82 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود در اوایل سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.

پل دکتر قیصر امین پور در شهر گتوند جهت دسترسی مردم منطقه گتوند و عقیلی در حدفاصل سد تنظیمی و شهر گتوند در حال احداث است. این پل با طول 260 متر، عرض 12 متر و ارتفاع 20 متر از سطح رودخانه دارای سه دهانه شامل یک دهانه اصلی 125 متری و دو دهانه جانبی 67.5 متری است که با هزینه ای معادل 45 میلیارد ریال ساخته می شود.

با بهره برداری از این پل، مسیر تردد مردم منطقه جهت انتقال به طرفین رودخانه بزرگ کارون به میزان سه کیلومتر کاهش یافته و بار تردد خودروها از روی بند تنظیمی گتوند برداشته می شود.

این پل از فعالیتهای جانبی پروژه عظیم سد و نیروگاه گتوند است که مسئولان طرح برای رفاه حال مردم منطقه در دست ساخت دارند.