653 نفر زنجانی در تاسوعا و عاشورا خون اهدا کردند

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: از این تعداد به میزان 577 واحد خونگیری شد تا به بیماران نیازمند تزریق شود.

وی با یادآوری اینکه از 260 نفر در تاسوعا و 393 نفر نیز در عاشورا، خونگیری شد، افزود: به خاطر ازدحام جمعیت جهت دادن خون، برای 450 نفرکارت نوبت صادر شد.

نوری اهدای خون درماههای محرم و صفر را اقدامی معنوی و ارزشمند دانست و افزود: اهدای خون، اقدامی خداپسندانه و انسان دوستانه بوده و گام مهمی برای نجات جان بیماران نیازمند محسوب می شود.

مدیر پایگاه انتقال خون استان زنجان همچنین تعداد اهدا کنندگان خون را در روز عاشورا 393 نفر عنوان کرد و افزود: در روز تاسوعا نیز 260 نفر برای اهدای خون به پایگاه انتقال خون استان مراجعه کردند.

