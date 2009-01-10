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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

653 نفر زنجانی در تاسوعا و عاشورا خون اهدا کردند

653 نفر زنجانی در تاسوعا و عاشورا خون اهدا کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه انتقال خون استان زنجان گفت: در روز تاسوعا و عاشورای حسینی، پرسنل حاضر در پایگاه انتقال خون استان زنجان با تلاش مضاعف، توانستند نسبت به خونگیری از 653 نفر اقدام کنند.

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: از این تعداد به میزان 577 واحد خونگیری شد تا به بیماران نیازمند تزریق شود.

وی با یادآوری اینکه از 260 نفر در تاسوعا و 393 نفر نیز در عاشورا، خونگیری شد، افزود: به خاطر ازدحام جمعیت جهت دادن خون، برای 450 نفرکارت نوبت صادر شد.

نوری اهدای خون درماههای محرم و صفر را اقدامی معنوی و ارزشمند دانست و افزود: اهدای خون، اقدامی خداپسندانه و انسان دوستانه بوده و گام مهمی برای نجات جان بیماران نیازمند محسوب می شود.

مدیر پایگاه انتقال خون استان زنجان همچنین تعداد اهدا کنندگان خون را در روز عاشورا 393 نفر عنوان کرد و افزود: در روز تاسوعا نیز 260 نفر برای اهدای خون به پایگاه انتقال خون استان مراجعه کردند.

کد مطلب 813663

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