به گزارش خبرنگار مهر، درام دادگاهی "12" اولین بار پارسال در جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شد و یکی از پنج نامزد دریافت جایزه بخش اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسیزبان بود. این فیلم همچنین سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.
فیلمنامه را میخالکف فیلمساز صاحبنام و برنده اسکار روسی به همراه ولادیمیر مویسینکو و الکساندر نوووتوتسکی نوشته و در فیلم سرگئی ماکووتسکی، سرگئی گارماش، الکسی پترنکو و خود میخالکف نقشآفرینی کردهاند.
این فیلم 159 دقیقهای درباره یک هیئت منصفه روسی است که برای محکومیت یک جوان چچنی به خاطر قتل ناپدری خود تحت فشار قرار دارند. ابتدا تمام 12 عضو هیئت منصفه نظر به گناهکار بودن جوان دارند، اما به تدریج نظر آنها عوض میشود.
"12" بازسازی "دوازده مرد خشمگین" سیدنی لومت است. میخالکف 63 ساله سال 1995 برای "سوخته از آفتاب" اسکار بهترین فیلم خارجی را برد. "قطعهای ناتمام برای پیانو مکانیکی"، "ابلوموف"، "اورگا" و "آرایشگر سیبری" از فیلمهای مطرح اوست.
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