سیدصادق موسوی به خبرنگار مهر گفت: تعمیر و بازسازی تالار هنر در دست انجام است، ولی شرایط به گونهای است که این تالار نمایشی نمیتواند برای میزبانی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر آماده شود. البته روند بازسازی سریعتر شده و تلاش میکنیم تا پیش از سال نو تالار هنر افتتاح شود.
وی افزود: قصد داریم تالار هنر را اسفندماه بازگشایی کنیم و به این خاطر برنامههای نمایشی تالار را برای بعد از پایان بازسازی مشخص کردیم. طبق این برنامهریزی نمایش "شکار بزرگ روز شنبه" نوشته و کار شهرام کرمی اولین اجرای نمایشی تالار هنر بعد از بازسازی خواهد بود.
تالار هنر از جمله تالارهای نمایشی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به تئاترهای گروه سنی کودک و نوجوان اختصاص دارد و در چند ماه گذشته مورد بازسازی و تعمیر اساسی قرار گرفته است.
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