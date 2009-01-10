23 بازیکن به اردوی ملی واترپلو دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی دعوت شدگان به اردوی ملی به شرح زیر است: امیرحسین خانی، سجاد عبدی، میلاد محمدی ( ایران توسعه کرج) علی اکبر شیریجیان، مجید غلامی، علی صالح، ارسلان مردانی، مهدی کرمی زرندی ( نفت و گاز گچساران) علیرضا شهیدی پور، محمد مهدی طیران، یاشار سلطانی، علی پیروزخواه، آرامه آقازاریان( نفت امیدیه) امیر محمد سجادیان، محسن جلیلی، نیما خوشبخت، سهیل خادم پیر ( فولاد ماهان سپاهان) مهدی عماد محمد علی فتحی راد ( تهران ) ، منصور پاکزاد ( خوزستان ) ، علی هرمزی ( تربیت مدنی گیلان)، علیرضا پور علی( آذربایجان شرقی)

این نفرات باید ساعت 16 امروز شنبه 21 دی ماه در محل تمرینات تیم ملی واترپلو ( استخر آزادی) خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. تمرینات تیم ملی واترپلو به شکل متمرکز از بعد از ظهر امروز تا عصر روز سه شنبه صبح و عصر( 11:30 -9:30 و 17:30- 19:30) زیر نظر کادرفنی تیم ملی ؛ نون کواکویچ ( سرمربی) احمد حسینی و سیروس طاهریان ( مربیان تیم) و محسن رضوانی ( مدیر فنی) برگزار می شود.

کاوه سرحدی: باشگاهها به تعهد خود عمل نکردند

کاوه سرحدی مدیر سازمان تیمهای ملی واترپلو با گلایه از عدم تعهد باشگاهها نسبت به آماده سازی بازیکنان تیم ملی واترپلو گفت: فدراسیون شنا علی رغم تصمیم قبلی خود در خصوص واگذاری بخشی از تمرینات آماده سازی ملی پوشان به باشگاهها که به درخواست تیمها انجام شده بود، مجبور است تمرینات را به شکل متمرکز در تهران برگزارکند.

وی ادامه داد: بر اساس مفاد آیین نامه لیگ و جلسات هماهنگی قبل از شروع لیگ برتر ، باشگاهها موظف شدند در دوره هایی که بازیکنان تیم ملی در اختیار آنهاست با تمرینات مستمر و جدی آنها را در شرایط مطلوب حفظ کنند اما باتوجه به عدم همکاری موثر باشگاهها نسبت به اهمیت آماده سازی بازیکنان ملی که موجب لطمه به روند پیشرفت ملی پوشان شده است و با توجه به اهمیت مسابقات قهرمانی آسیا و فاصله کوتاه تا این رقابتها از این پس تمرینات تیم ملی واترپلو به شکل متمرکز برگزارخواهد شد. مسابقات واترپلو قهرمانی مردان آسیا 20 لغایت 25 اسفند ماه جاری در کشور چین برگزار خواهد شد.

جلسه هماهنگی مدیران باشگاههای واترپلو فردا برگزار می شود

نخستین جلسه هماهنگی مدیران باشگاههای شرکت کننده در اولین دوره مسابقات جام حذفی واترپلو باشگاههای کشور عصر فردا یکشنبه 22 دی ماه در محل فدراسیون شنا برگزار می شود.

در این جلسه که به ریاست "هادی بیگ" رئیس کمیته فنی واترپلو و با حضور "خسرو امینی" نایب رئیس واترپلو فدراسیون شنا و اعضای کمیته فنی برگزار می شود، در خصوص نحوه برگزاری و زمان آغاز نخستین دوره جام حذفی واترپلو تصمیم گیری خواهد شد.

تاکنون 13 تیم صنعت زغال کرمان، هیئت شنای زنجان، ایران توسعه کرج، هیئت شنای گیلان، نفت امیدیه، تربیت بدنی فارس، فولاد ماهان سپاهان، نفت و گاز گچساران، پالایش نفت آبادان، تراکتور سازی تبریز، آلومینیوم سازی اراک، هیئت شنای هرمزگان و هیئت شنای اصفهان آمادگی خود را برای حضور در نخستین دوره مسابقات جام حذفی واترپلو اعلام کرده اند.