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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۰۶

یمن مراسم پایتخت فرهنگی قدس در سال 2009 را برگزار می‌کند

یمن مراسم پایتخت فرهنگی قدس در سال 2009 را برگزار می‌کند

یمن به منظور حمایت از فرهنگ و تمدن اسلام مراسم ویژه "قدس؛ پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009" را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا نیوز، اداره ها و شرکتهای مختلف یمن به منظور برگزاری مراسم ویژه برای قدس پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 و همبستگی و انسجام با ملت فلسطین برنامه ها و مراسم مختلفی در این کشور برگزار می کند.

هدف از برگزاری این اقدام بررسی اشکال و ابعاد جدید معرفی قدس به جهان و اهتمام به مسئله قدس و مسجدالاقصی و توجه به فرهنگ و تمدن اسلام عنوان شده است.

با توجه به اینکه در شهر قدس کتابخانه، دستنوشته ها و مؤسسات فرهنگی بسیاری وجود دارد که نیاز به حمایت و ساماندهی دارند این اقدام در راستای اهتمام به فرهنگ اسلامی و حمایت از آن در مقابله با صهیونیستها انجام می گیرد تا از تخریب جلوگیری شود.

این طرح از سوی کمیته قدس پایتخت فرهنگی جهان عرب در یمن انجام می گیرد و کارشناسان مختلف به منظور حمایت از آنها ضمن کمکهای نقدی، کمکهای معنوی مستمر خود را برای این فرهنگ و تمدن طی یک سال ارائه می کنند.
 

کد مطلب 813677

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