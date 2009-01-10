به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا نیوز، اداره ها و شرکتهای مختلف یمن به منظور برگزاری مراسم ویژه برای قدس پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 و همبستگی و انسجام با ملت فلسطین برنامه ها و مراسم مختلفی در این کشور برگزار می کند.

هدف از برگزاری این اقدام بررسی اشکال و ابعاد جدید معرفی قدس به جهان و اهتمام به مسئله قدس و مسجدالاقصی و توجه به فرهنگ و تمدن اسلام عنوان شده است.

با توجه به اینکه در شهر قدس کتابخانه، دستنوشته ها و مؤسسات فرهنگی بسیاری وجود دارد که نیاز به حمایت و ساماندهی دارند این اقدام در راستای اهتمام به فرهنگ اسلامی و حمایت از آن در مقابله با صهیونیستها انجام می گیرد تا از تخریب جلوگیری شود.

این طرح از سوی کمیته قدس پایتخت فرهنگی جهان عرب در یمن انجام می گیرد و کارشناسان مختلف به منظور حمایت از آنها ضمن کمکهای نقدی، کمکهای معنوی مستمر خود را برای این فرهنگ و تمدن طی یک سال ارائه می کنند.



