شش مرکز تحقیقات پزشکی در هرمزگان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، فرشید عابدی در حاشیه نشست شورای معاونین این دانشگاه، اظهار داشت: مرکز تحقیقات پیشگیری از عوامل خطرآفرین بیماریهای قلبی و عروقی، پایگاه تحقیقات جمعیتی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، مرکز تحقیقات پانولژی جغرافیایی و مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری از جمله واحدهای فعال تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است.

وی ادامه داد: برخی بیماریها بر اساس نیازهای بومی بهداشتی و درمانی یک منطقه می توانند مورد توجه مراکز تحقیقاتی قرار گیرند که در این راستا، مجموع واحدهای دانشگاه علوم پزشکی نقش مهمی در این میان بر عهده دارند.

عابدی افزود: قرار گرفتن هرمزگان در منطقه گرم و شرجی و همجواری با مرز می تواند مخاطرات بهداشتی و درمانی را به دنبال داشته باشد که مراکز پژوهشی در شناسایی، بررسی و برطرف کردن چالش های این حوزه، طی سالهای اخیر گامهای مطلوبی برداشته است.