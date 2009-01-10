ورزش آذربایجان شرقی نیازمند برنامه ریزی کارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر غلامحسین فخاری پیش از ظهر امروز در جلسه بررسی راه‌های توسعه ورزش آذربایجان شرقی گفت: با شرایط حاضر، برنامه ریزی کارشناسان اداره کل تربیت بدنی در سرعت بخشیدن به رشد ورزش استان بسیار ضروری است.

وی همچنین تاکید کرد: استفاده از مدیران توانمند در بدنه هیئتهای ورزشی به عنوان یکی از راههای حل مشکلات موجود باید مد نظر مسئولان مربوطه قرار گیرد.

فخاری اظهار داشت: در انتخابات هیئتهای ورزشی استان اصل بر توانمندی، مدیریت، خلاقیت، بازدهی بالا و از همه مهمتر عشق به ورزش مد نظر قرار خواهد گرفت.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی یکی از مشکلات اصلی هیاتهای ورزشی استان را عدم تعامل هیاتهای ورزشی استان با شهرستانهای استان دانست و گفت: تعامل، یکدلی و یک رنگی رمز موفقیت ورزش است و عدم تعامل برخی روسای هیئتهای ورزشی استان با شهرستانها و حتی اداره کل موجبات وارد شدن صدمات جبران ناپذیری به بدنه ورزش استان شده است.

در این جلسه کارشناسان ورزش استان توجه به حل مشکلات ورزش بانوان، برنامه ریزی و نظارت دقیق و همه جانبه به نحوه عملکرد هیئتهای ورزشی، توجه به بخش آموزش و پژوهش، تعامل در بین سازمانها و ارگانها، ساماندهی نحوه واگذاری سالنهای ورزشی به بخش خصوصی و خرید خدمات به هیئتهای ورزشی، داشتن دفتر کار ثابت و سالن مربوطه هیئتهای ورزشی تاکید کردند.

همچنین در این نشست کارشناسی توجه به المپیاد ورزش ایرانیان و حضور قوی ورزشکاران و تیمهای استان در دو بخش بانوان و آقایان در رقابتهای فوق و برگزاری اردوهای بلند مدت و کوتاه مدت برای ورزشکاران تاکید شد.

در این جلسه همچنین مواردی همچون لزوم توجه به بحث فراموش شده استعدادیابی، حضور تیمهای استانی در لیگ های کشوری، تکمیل سالن 6000 نفری تبریز، توجه به ورزش روستایی، ایجاد تعامل با سازمان آموزش و پرورش، برگزاری کلاسهای آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت جهت ارتقای سطح مربیان استان و بالابردن دانش به روز علم ورزش و برگزاری همایشهای بزرگ ورزش همگانی و خانوادگی در سطح آذربایجان شرقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.