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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۳۰

سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی از افراد کم‌ توان ذهنی حمایت می ‌کند

بیرجند - خبرگزاری مهر: دومین تفاهمنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در سال جاری با مؤسسات خیریه استان در راستای حمایت از افراد کم‌توان ذهنی منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی صبح امروز در مراسم تبادل این تفاهم نامه گفت: از آنجا که بحث آموزش و حرفه‌آموزی از اهم اقدامات مشترک طرفین قرارداد است، از این رو تفاهمنامه ‌ای در این راستا منعقد شد تا با همکاری معاونت صنایع دستی و استفاده از امکانات طرفین قرارداد افراد کم ‌توان ذهنی زیر پوشش قرار گیرند.

همتاسادات موسوی افزود: کمک و حمایت از افراد کم‌توان ذهنی در راستای ایجاد اشتغال و حرفه ‌آموزی و جلوگیری از انزوا و خانه‌نشینی، فراهم کردن زمینه‌های عرضه تولیدات کارگاهی کم‌توانان ذهنی در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها و نیز استفاده از دستان پرتوان این قشر برای معرفی و بهبود وضعیت اجتماعی آنان از اهداف این تفاهمنامه است.

وی ادامه داد: دوره‌های آموزشی سکه ‌دوزی، گلیم ‌بافی و معرق چوب به عنوان نخستین دوره‌های مورد تأیید طرفین آموزش داده می ‌شود و به هنرجویان این دوره‌ها بر اساس کسب حد نصاب نمره گواهینامه معتبر آموزشی اهدا می ‌شود.

نخستین تفاهمنامه آموزشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی نیز پیش از این با مؤسسه خیریه حضرت رسول (ص) منعقد شده بود.

کد مطلب 813681

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