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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

آزاد سازی کشتی تحت اجاره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کشتی ربوده شده حامل گندم و تحت اجاره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شب گذشته آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته واکنش اضطراری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: کشتی دی لایت که توسط دزدان دریایی سومالی ربوده شده بود پس از 53 روز تلاش جمعه شب آزاد شد.

کشتی دی لایت 28 آبان ماه در حالی که حامل 36 هزار تن گندم از اروپا به مقصد ایران بود در خلیج عدن مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت و ربوده شد.

براساس اعلام این کمیته تمامی 25 خدمه کشتی مذکور در سلامت کامل بوده و این کشتی هم اکنون به سمت بنادر ایران در حال حرکت است.

کمیته واکنش اضطراری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر سالم بودن محموله گندم این کشتی اضافه کرد: محموله مذکور پس از پهلوگیری کشتی در بنادر جنوبی ایران تخلیه و سپس به مقاصد مورد نظر ارسال خواهد شد.

 

کد مطلب 813682

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