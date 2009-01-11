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۲۲ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۴۱

3500 ورزشکار روستایی و عشایری در خراسان جنوبی بیمه شدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت ورزش روستایی و عشایری خراسان جنوبی گفت: تاکنون حدود سه ‌هزار و 500 ورزشکار روستایی و عشایری در استان زیر پوشش بیمه قرار گرفتند.

علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگارمهر در بیرجند اظهار داشت: هیئت ورزش روستایی و عشایری در راستای اشاعه ورزش و همچنین توجه به سلامتی و حضور روستاییان در میدان‌های ورزشی نسبت به بیمه ورزشکاران روستایی و عشایری اقدام می ‌کند.

وی افزود: این هیئت بالاترین میزان بیمه ورزشی در روستاهای استان و بیشترین میزان رشد بیمه ورزشی در روستاهای قاین، سربیشه و درمیان را به ثبت رسانده است.

دبیر هیئت ورزش روستایی و عشایری خراسان جنوبی از اعطای مدرک مربیگری رسمی بازی‌های بومی و محلی کشور از سوی رئیس فدراسیون ورزش روستایی و عشایری کشور به ورزشکاری از خراسان جنوبی خبر داد.

علیزاده تصریح کرد: در پی درخشش محمد زارع در مسابقات بازی‌های بومی و محلی کشور در سال گذشته و کسب مقام قهرمانی و همچنین اجرای برنامه‌های متعدد در سال جاری از جمله اجرای ورزش‌های محلی در دیدار فینال لیگ برتر این مدرک به وی اعطا شد.

کد مطلب 813689

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