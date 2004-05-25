اسرار توطئه خطرناك اقليت بر ضد اكثريت در عراق

از پنج ماه پيش اخباري در سايت هاي اينترنتي در مورد تماس ها و ارتباط ميان بازماندگان حزب بعث منحله و عوامل سازمان هاي جاسوسي غربي بويژه سازمان جاسوسي كشورهاي اشغالگر در عراق درباره بازگشت مجدد عوامل بعثي سابق و نيروهاي امنيتي و استخبارات و پليس سابق عراق به سركارهاي خود در وزارت كشور و دستگاه هاي امنيتي عراق منتشر شده بود.

از آن زمان اين نگراني بوجود آمد كه دست هايي در كار است تا بار ديگر مانع از حاكميت اكثريت ملت عراق بر اداره امور خود شوند و البته اين شك و دودلي اكنون با بازگشت عملي بازمانده حزب بعث و استخبارات سابق به دستگاه هاي امنيتي و كشور تبديل به واقعيت مي شود.

تمام اين افراد از عناصر عقيدتي بعثي كه به دست داشتن در جنايات بر ضد ملت عراق وتعصب كوركورانه بر ضد اكثريت ملت عراق مشهور هستند.

دراينجا به برخي شواهدي كه نشان از وجود توطئه اي خطرناك براي منزوي كردن اكثريت ملت عراق از حكومت و به حاشيه راندن آنها مي دهد، اشاره مي شود:

1- سميرالصميدعي وزير كشور جديد عراق بلافاصله پس از روي كار آمدن ، دستور بركناري ده ها تن از نمايندگان اكثريت ملت عراق از پست هاي كليدي در وزارت كشور را خلاف توافق صورت گرفته با پل برمر صادر كرد و بويژه دو تن از معاونان وزارت كشور را كه هر دو از جناح اكثريت ملت عراق هستند، بركنار كرد و به جاي آن نيروهاي امنيتي و استخبارات سابق عراق را به كار گماشت.

2- اقدام سرلشگر شهواني رئيس دستگاه اطلاعاتي عراق در سازماندهي شبكه استخدام و گزينش عناصر امنيتي و اطلاعاتي از بازماندگان پليس رژيم صدام كه تمام اين افراد از طيف اقليت عراق و جز همان دستگاه مخوف استخبارات صدام بودند كه كار سركوب و بازداشت عناصر اسلامي و غير وابسته به احزاب اسلامي بويژه اكثريت را داشتند و بخشي ديگر كار خرابكاري در كشورهاي همسايه بويژه ايران را داشتند.

3- هماهنگي و همكاري ميان عدنان پاچه چي عضو بانفوذ شوراي حكومت انتقالي و سميرالصميدعي وزير كشور و سرلشگر شهواني كه يكي از افسران نزديك به صدام ديكتاتور سابق عراق تا پيش از عزل و فرار به غرب بود و نيز مشاركت "ايهم السامرائي" وزير انرژي عراق كه به داشتن تعصب طائفه اي مشهور است بخشي از اين تروئيكا براي حذف نمايندگان اكثريت ملت عراق از دستگاه هاي حساس و كليدي عراق است ، اين افراد با همكاري و هماهنگي يكديگر براي ترسيم نقشه استخدام و گزينش در وزارت كشور و دستگاه هاي امنيت به گونه اي كه سيطره اقليت بر اكثريت را تضمين كرده و مانع واگذاري پست هاي كليدي امنيتي و اطلاعاتي به اكثريت شود، تلاش مي كنند.

آنچه واقعا باعث شگفتي است، اصرار عدنان پاچه چي مورد حمايت آمريكا و كشورهاي عرب به نظارت بر عمليات استخدام وگزينش در دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي عراق است .

براي آشنايي با تفكرات اين نماينده اقليت عراق كافي است به بخش هايي از سخنان وي در نشست با ديگر عوامل توطئه براي حذف اكثريت كه در مطبوعات درز كرده ، توجه كنيم :

" ما از حمايت مردمي برخوردار نيستيم، در مقابل اين جماعت غوغاسالار(اكثريت) تنها يك راه داريم و آن اينكه دستگاه هاي امنيتي و كشور و اطلاعاتي تحت سلطه و كنترل ما(اقليت) باشد و بايد دوستان خود در حكومت ائتلاف را به توانمندي خود در اداره اين دستگاه ها به شكلي كه آنها رضايت داشته باشند، متقاعد كنيم كه اگر چنين كنيم حمايت دايمي آنها را از خود براي تداوم ماموريت ملي و تاريخي خود كسب خواهيم كرد" .

پاچه چي يك ماه ونيم پيش به صراحت و با جسارت عجيبي در گفتگو با شبكه العربيه در توجيه ضرورت سلطه اقليت بر اكثريت درعراق گفته بود: رژيم هاي سابق براي استخدام شيعيان( اكثريت) از هيچ تلاشي فروگذار نكردند، بلكه اين شيعيان بودند كه شايستگي نداشتند و اين دليلي است كه اكثر كساني كه مسووليت هايي در رژيم هاي سابق عراق داشتند، سني ( اقليت) بودند.

با توجه به اينكه امثال پاچه چي كه به تعصب طائفه گري مشهور و مورد حمايت آمريكا و برخي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس است و اينكه وي بيش از 30 سال در كشور امارات اقامت داشته و تحت تاثير سياست هاي اين كشور حركت كرده است به عمق خطرات و پيامدهاي هولناك توطئه حذف اكثريت ملت عراق از دستگاه هاي كليدي و حساس اين كشور پي مي بريم .

اكنون سوالات فراواني در اين زمينه مطرح است كه بايد جواب داده شود :

آيا واقعا عاقلانه و به حق است كه سيستم طائفه گري با هدف سركوب حقوق اكثريت بار ديگر به عراق برگردد؟

آيا چندين دهه ظلم و استبداد و قلمداد كردن اكثريت ملت عراق به عنوان شهروندان درجه دوم و سركوب حقوق سياسي و اقتصادي و فرهنگي به بهانه قانون كافي نيست؟

آيا واقعا عاقلانه است كه يك گروه كوچك از اقليت بار ديگر آماده شود تا با حمايت اشغالگران و برخي كشورهاي عربي( كه حتي وزير امور خارجه عراق هم تاكيد كرده بود) اين كشورهاي عربي در امور داخلي عراق دخالت مي كنند، آلت دست اشغالگران براي بدست گرفتن زمام امور با استفاده از نيروي قهريه شده و آماده تشكيل دستگاه هاي سركوب و شكنجه و كشتار اكثريت به بهانه تسليم كردن همه در مقابل قانون شود.

آيا قرباني شدن ميليون ها تن از اكثريت ملت عراق بدست دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم صدام كافي نيست تا اكثريت عراقي ها به حقوق از دست رفته و حق مسلم خود در شركت در حاكميت دست پيدا كنند؟

سوالات زيادي در اين باره وجود دارد كه مستلزم تحرك سياسي و مردمي و رسانه اي مناسب براي افشاي اين توطئه وخطرات آن كه اكثريت ملت عراق را هدف قرارداده است ، مي باشد.

آنچه بايد براي مقابله با جريان خزنده اي كه به دنبال تسلط اقليت بر اكثريت ملت عراق هستند، انجام داد شجاعت و قاطعيت در مقابل اين هوس طائفه اي است كه اگر به حال خود رها و اجرا شود بار ديگر شاهد تكرار فصل خونيني از فصل هاي خونين و وحشتناك دهه هاي گذشته بر ضد اكثريت ملت عراق به بهانه اجراي قانون و حمايت از امنيت و ثبات و مبارزه بادشمنان ملت وآزادي و ديگر شعارهاي گمراه كننده رسانه اي و سياسي معروف خواهيم بود.