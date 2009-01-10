حضور قدرتمندانه سینمای آسیا در بخش جنبی جشنواره برلین

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد لبنان با "دهکده یکنفره"، اولین مستند بلند سیمون الهبر در این بخش جنبی جشنواره برلین حضور دارد. این فیلم از پروژههای "درهای باز" جشنواره لوکارنو سال 2007 بود و اخیرا جایزه ویژه هیئت داوران بخش مستند جوایز مهر جشنواره دبی را از آن خود کرد.
دیگر فیلمهای مستند بخش فورم جشنواره برلین 2009 شامل "دنیای سحرآمیز لباسشویی" ساخته هانس ـ کریستیان اشمید از آلمان، فیلم چینی "درمانگاه محلی دکتر ما" کونگ فنگ و "ذهنی" کازوهیرو سودا فیلمساز ژاپنی هستند.
پوستر رسمی پنجاه و نهمین جشنواره فیلم برلین
بخش جنبی فورم در عین حال میزبان تعدادی از برندگان دوره اخیر جشنواره فیلم پوسان است، از جمله دو فیلم کرهای "کوهستان بیدرخت" سو یونگ کیم و "شرکتکنندگان در تشییع جنازه" بائک سیونگ ـ بین که هر دو جایزه نتپک (شبکه ارتقای سینمای آسیا) پوسان را بردند.
همچنین "سرزمین مترسکها" روه گیونگ ـ تائه فیلمساز کرهای و فیلم ژاپنی "بی دفاع" ساخته ایچی ماساهیده که به طور مشترک جایزه بخش مسابقه "جریانهای نو" جشنواره پوسان را از آن خود کردند در بخش فورم جشنواره برلین پخش میشوند.
"دشمن عزیز من" لی یون ـ کی و "روز بعد" لی سوک ـ گیونگ دیگر فیلمهای کرهای این بخش جنبی جشنواره برلین هستند. سیون سونو ژاپنی نیز با فیلم چهار ساعتیLove Exposure در بخش فورم حضور دارد. "موم" اندرو بویالسکی، Marin Blue متیو هیسل و درام "دختر منفجره" برادلی راست گری فیلمهای امریکایی بخش فورم هستند.
پنجاه و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم برلین پنجم فوریه (17 بهمن) با اولین نمایش جهانی "بینالملل" توم تیکور با بازی کلایو اوون و نومی واتس آغاز میشود و تا 15 فوریه (27 بهمن) ادامه دارد.
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