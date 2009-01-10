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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

واتیکان:

قوانین دولتی باید با منافع خانواده‌های دینی همراستا باشند

قوانین دولتی باید با منافع خانواده‌های دینی همراستا باشند

رئیس شورای پاپی خانواده واتیکان در آستانه ششمین همایش جهانی خانواده‌ها یادآور شد که خانواده‌های دینی باید تلاشهای خود را به گونه‌ای افزایش دهند تا بر قانونگذاریها و برنامه‌های دولت تأثیرگذار باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک نیوز سرویس، کاردینال انیو آنتونلی رئیس شورای پاپی خانواده واتیکان اظهار داشت تصمیم های دولت به ویژه در رابطه با اقتصاد، ایجاد شغل و مسکن تأثیر بسیاری بر خانواده ها دارد از این رو صدای آنها در این رابطه باید شنیده شود.

وی گفت: سیاستها باید به گونه ای توسعه یابند که فقط برای خانواده ها نباشد بلکه همراه خانواده ها باشند.

این کاردینال کاتولیک دیروز طی یک نشست خبری در جمع خبرنگاران با هدف نهایی کردن برنامه های ششمین همایش جهانی خانواده های که طی روزهای 14 تا 18 ژانویه (25 تا 29 دی ماه)  در مکزیکو سیتی برگزار می شود گفت: تمام قانونها و برنامه ها باید تأثیری در خانواده داشته و قانونگذاران باید درک بهتری از نیازها و خواسته های خانواده ها داشته باشند.

موضوع همایش امسال " خانواده، آموزگار بشری و ارزشهای مسیحی" است.

بحران اقتصادی جهان تأثیرات آن در زندگی خانوادگی یکی از محورهای بحث در این همایش خواهد بود به طوری که سخنران ها به طور خاص تجربه خانواده های نیازمند و تأثیر اقتصاد برتصمیم زوجهای جهان در راستای شکل گیری خانواده را مورد بررسی قرار خواهند داد.

این همایش با پیامی ماهواره ای از سوی پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کلیسای کاتولیک روم همراه خواهد بود.

کد مطلب 813709

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