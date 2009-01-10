  1. جامعه
با حکم مرتضی تمدن؛

سه شهردار جدید در استان تهران منصوب شدند

استاندار تهران طی احکام جداگانه ای بر اساس پیشنهاد شورای اسلامی شهرهای فیروزکوه، تنکمان در شهرستان نظرآباد و سیف آباد در شهرستان ساوجبلاغ، محمود شریفی کلاریجانی، علی یحیی پور کچلامی و مجتبی عسگری را به ترتیب به عنوان شهرداران شهرهای فوق منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران در این احکام با اشاره به لزوم بهره گیری از نیروهای خدوم، متخصص و هماهنگی با مدیران ارشد شهرستان و استان و همچنین تعامل سازنده با کلیه نهادها و شورای اسلامی شهرها بر تحقق برنامه های دولت خدمتگزار در حیطه وظایف قانونی شهرداران بویژه نظارتهای فنی، عمرانی و آبادانی شهرها با نگرش عدالت گستری تاکید کرد.

