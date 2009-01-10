سه شهردار جدید در استان تهران منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران در این احکام با اشاره به لزوم بهره گیری از نیروهای خدوم، متخصص و هماهنگی با مدیران ارشد شهرستان و استان و همچنین تعامل سازنده با کلیه نهادها و شورای اسلامی شهرها بر تحقق برنامه های دولت خدمتگزار در حیطه وظایف قانونی شهرداران بویژه نظارتهای فنی، عمرانی و آبادانی شهرها با نگرش عدالت گستری تاکید کرد.
استاندار تهران طی احکام جداگانه ای بر اساس پیشنهاد شورای اسلامی شهرهای فیروزکوه، تنکمان در شهرستان نظرآباد و سیف آباد در شهرستان ساوجبلاغ، محمود شریفی کلاریجانی، علی یحیی پور کچلامی و مجتبی عسگری را به ترتیب به عنوان شهرداران شهرهای فوق منصوب کرد.
کد خبر 813710
