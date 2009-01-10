امنیت جامعه بدون سلامت نهاد خوانده ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ صمد فرامرزی پیش از ظهر امروز در نشست مشترک با مدیران تشکل های مردم نهاد آذربایجان شرقی، نقش خانواده را در امنیت و سلامت جامعه و کشور بسیار تأثیرگذار دانست و افزود: تأمین سلامت خانواده ها که در امنیت و سلامت جامعه و کشور نقش بسزایی دارند از سوی پلیس و تشکلهای مردم نهاد مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: باید با همکاری سازمانهای اجتماع محور و تشکل های مردم نهاد با امر به معروف و نهی از منکر در جهت آشناسازی مردم از آسیب های اجتماعی و نحوه مقابله با آن اقدام نمود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر آگاه سازی خانواده ها نسبت به آسیب های اجتماعی گفت: تشکلهای مردم نهاد بایستی چگونگی ایجاد جامعه سالم و عاری از مشکلات و معضلات اجتماعی را با بهره گیری از توانمندی ها و پتانسیل های موجود خود، به مردم آگاه سازی نمایند.

سرهنگ فرامرزی هدف از برگزاری نشست های مستمر پلیس با تشکلها را برنامه ریزی متناسب با آسیبهای محله ای، ایجاد تفاهم و همدلی بین تشکلها، تبادل نظر و افکار و بیان نقطه نظرات تشکل های مردم نهاد دانست و گفت: عمل به وظیفه انسانی و اجتماعی در امر مقابله با آسیب ها و احساس مسئولیت جمعی، خواسته معاونت اجتماعی از کلیه تشکل ها است.

وی خواستار تعامل هر چه بیشتر تشکل های مردم نهاد با پلیس در جهت کاهش میزان آسیب های اجتماعی در شهر تبریز شد.