عملیات احداث خط لوله 18 اینچ فاز یک میدان گازی پارس جنوبی به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران مدیر پروژه خط لوله 18 اینچ فاز یک در شرکت SPEC گفت: به منظور اجرای خط جدید انتقال گاز از سکوی سرچاهی SPD2 به سکوی فرآیندی SPP1 واقع در فاز یک میدان گازی پارس جنوبی تصمیم بر آن شد که خط لوله جدید 18 اینچ به طول 5 کیلومتر در موقعیت اجرا شود.

منوچهر مستوفی افزود: از این رو شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از جانب شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار جهت انجام این پروژه تعیین شد که شرکت SPEC مامور اجرای این پروژه شد.

وی تصریح کرد: مهندسی تفصیلی این پروژه توسط شرکت دوریس انجام و تامین لوله اتصالات نیز به عهده کارفرما بوده و شرح کار پروژه شامل، مهندسی نصب، تدارکات، اندود لوله ها و حمل و اجرای لوله گذاری، ساخت و نصب اسپولها و در نهایت هیدروتست و راه اندازی خط بود که به دلیل حجم 437 سرجوش، بکارگیری سیستم جوش اتوماتیک مقرون به صرفه نبوده، به ناچار جوش دستی در برنامه کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: نوع جنس لوله ها (Inconel Claded )، دستی بودن جوشکاری و نیز ضوابط بسیار سخت گیرانه پذیرش جوش موجب شد این پروژه با شرایط ویژه ای مواجه و از اطمینان پذیری بسیار بالایی برخوردار شود.

مستوفی خاطرنشان کرد: پس از انجام عملیات لوله گذاری و نصب اسپولها که با بکارگیری شناور ابوذر 1200 انجام شد، عملیات هیدروتست لوله ها با موفقیت انجام پذیرفته و خط لوله در تاریخ هیجدهم آذرماه تحویل بهره بردار شد.