کامبیز روشن روان آهنگساز ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : فیلم سینمایی" به کبودی یاس" با موضوعی در ژانرسینمای جنگ در مراحل پایانی فیلمبرداری به سر می برد و بنا دارم پس از پایان کار فیلمبرداری موسیقی این فیلم را در فضای سینمای جنگ و براساس موسیقی اصیل ایرانی بسازم البته بخش هایی ازاین موسیقی را ساختم و منتظر تکمیل پروژه فیلمبرداری هستم.

وی در ادامه در خصوص کم و کیف ساخت موسیقی این فیلم در فضای جنگ گفت : جنگ و مسائل پیرامون این موضوع از جمله مسائلی است که ذهن انسانها را به خود مشغول کرده است، کمااینکه متاسفانه در حال حاضر شاهد جنگ و خونریزی در جهان هستیم بنابراین در نظر دارم جدا از موضوع فیلم که به ایران در دوران جنگ می پردازد، نوعی از موسیقی را به شکل وسیع که مبین مقوله جنگ در ایران و جهان است را برای این فیلم بسازم.

"به کبودی یاس" داستان زندگی یکی از سرداران شهید دوران دفاع مقدس است و قرار است در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شود.