اختلاف در زمان آغاز سال 1430 قمری اماراتیها را با مشکل مواجه کرد

سرگردانی شهروندان امارات در آغاز سال هجری قمری

اماراتیها امسال، سال نوی هجری قمری را در حالی آغاز کردند که برخی از رسانه ها یکشنبه و برخی دیگر روز دوشنبه را آغاز سال هجری اعلام کردند. این اختلاف در امارات بی سابقه بوده به طوری که تاریخ دوبی و شارجه با تاریخ ابوظبی مخالف بوده است. از این رو دوبی سه شنبه و ابوظبی چهارشنبه را روز عاشورا خواندند. این امر منجر به سرگردانی شهروندان امارات شد و خواستار مشخص شدن زمان دقیق تقویم هجری و عدم تکرار این اشتباه شدند.

اقامه نماز باران در عربستان

پادشاه عربستان درخواست کرد مردم روز چهارشنبه 25 دی ماه جهت تأسی به سنت نبی اکرم (ص) نماز باران اقامه کنند. در پی بی آبی و کمبود باران در عربستان و به منظور عبادت، توبه، استغفار و درخواست از خدواند این نماز خوانده می شود تا خداوند باران نازل کند.

تکریم 14 نمازگزار کوچک در دوبی

اداره امور اسلامی دبی طی طرح نمازگزاران کوچک از 14 نماز گزار کودک تقدیر به عمل آورد و آن را تشویق کودکان کم سن و سال خواند که پیش از فرا رسیدن سن تکلیف، نمازهای پنجگانه را در مساجد و یا خانه های خود اقامه می کنند.

برگزاری شب شعر عاشورایی در عراق

شورای فرهنگ و ادب عراق شب شعر عاشورایی را به منظور یادبود رشادتها و قیام امام حسین (ع) با حضور افراد برجسته به ویژه شاعران عراق عصر دوشنبه 23 دی ماه برگزار می کند.