پیشنهاد جادوگران و واسطه ها به مدیران فوتبال/ عده ای داوران را می خرند

امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات اعمال شده در تیم فوتبال داماش گیلان گفت: من کارت سرپرستی تیم داماش را گرفته‌ام تا برحسب ضرورت اگر نیاز شد روی نیمکت بنشینم. با این کار دستم باز می شود و می توانم در مواقع لزوم تیم را همراهی کنم.

"بر اساس تصمیم گیری جدید امیر عابدینی استانکو از این پس به عنوان سرمربی تیم داماش را همراهی خواهد کرد و در کنار او حسین عبدی به عنوان مربی حضور خواهد داشت."

"مدیریت باشگاه داماش چطور به این تصمیم رسید؟"، عابدینی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر گفت: من از ابتدا نمی خواستم استانکو سرمربی باشد. اعتقاد دارم مربی با دانش و تجربه‌ای چون استانکو بهتر است به جای هدایت یک تیم مربی سازی کند. او این توانایی را دارد که 10 مربی خوب تربیت کند و کار آنها را اصلاح سازد.

وی ادامه داد: من با این دیدگاه عبدی را که از مربیان با دانش فوتبال ایران است انتخاب کردم. عبدی شاگرد استانکو بوده، حرف او را می فهمد و می توانست در کنارش به دانش خود بیافزاید. این اتفاق خوبی بود که صورت پذیرفت. کارها به خوبی پیش می رفت تا بازی ما مقابل پیام مشهد. در آن بازی احساس کردم عبدی با آن مربی حرفه‌ای که مدنظر دارم، فاصله دارد. او نیاز دارد که یک نیرویی چون استانکو را پررنگ تر از قبل کنار خود داشته باشد.

عابدینی خاطرنشان کرد: به همین خاطر از استانکو درخواست کردم که بیش از قبل بر کار فنی تیم نظارت داشته باشد. او هم قبول کرد و قرار شد وارد گود شود. استانکو از دیروز سرمربی تیم شده و حسین عبدی هم دستیار اول اوست.

بقای داماش در مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور انگیزه اصلی عابدینی در تیم داماش است. او با تاکید بر این موضوع افزود: ما چه در توان داریم، استفاده می کنیم تا داماش در لیگ برتر بماند. من، امیر عابدینی، شهرت، آبرو و احترامی که امروز دارم از کنار این فوتبال بدست آورده ام و به راحتی آن را از دست نمی دهم. ما از همه چیز خود گذشته ایم تا عابدینی شده ایم، امروز هم بی جهت وارد گود نشده ایم که آنچه بدست آورده ایم را از دست بدهیم.

پرسیدن این سئوال که " آیا برای تقویت تیم برنامه ای ندارید؟ بازیکن جدیدی کسب نمی کنید؟"، سردرددل عابدینی را باز کرد. او گفت: بازیکن! از کجا! بازیکنانی که می آورند مانند تخم مرغ‌های اسباب بازی چینی هستند. بازیکنی که از بیرون می آوردند ظاهرش زیباست اما درونش ...

وی ادامه داد: فشار روی مدیر زیاد است. همه می خواهند نتیجه بگیرند و دستپاچه عمل می کنند. این وسط برخی ها هم هستند که از آب گل آلود ماهی می گیرند و دنبال طعمه می گردند و به مدیران پیشنهادهایی می دهند. یکی می گوید:" من جادوگرم. رمل و اسطرلاب می اندازم تیمت را از سقوط نجات می دهم یا قهرمان می کنم". مدیر هم که می خواهد تیمش موفق شود شاید تن به این خواسته بدهد. او می گوید چند میلیارد تومان که هزینه کردیم این 50 میلیون تومان هم اضافه بر آن. حال اگر تیم موفق شد که آن جادوگر می گوید من تیم را نجات دادم و اگر نشد به اعتقادات آن مدیر لطمه وارد می شود.

عابدینی در ادامه مدعی شد که در فوتبال کشور عده ای برای دستیابی به منافع شخصی خود دست به کلاه برداری می زنند. او به موارد دیگری هم اشاره کرد و گفت: در این بین هستند افرادی که مدعی اند می توانند داور را بخرند! مگر می شود در فوتبال ما داور را خرید؟! پس حرمت ها چه می شود؟ اینها حتی برای اثبات حرف خود مثال هم می آورند: "بازی فلان تیم با فلان تیم یادت هست".

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان خاطرنشان کرد: تمام اینها به کنار عده‌ای هم هستند که مدعی‌اند می توانند برنامه بازیهای لیگ را بهم بزنند. با شناختی که من از عزیزمحمدی و علی کاظمی دارم پذیرش این موضوع برایم ممکن نیست. طرح این مسائل این دو چهره فوتبالی را زیر سئوال می برد.

وی با اشاره به اینکه در لیگ برتر ایران سه تیم به لیگ دسته اول سقوط می کنند، افزود: من اگر هنر داشتم به جای "پگاه" تیمی را می خریدم که در خطر سقوط به لیگ برتر نبود. امروز هم اگر داماش سقوط کرد من چوب بی هنری خود را می خورم. من اعتقاد دارم که در فوتبال ایران نباید بستر را ناسالم کرد. سقوط در لیگ برای سه تیم آخر جدول یک شرط است اما اگر بستر آلوده شود، این شرط ناجوانمردانه خواهد شد.

عابدینی تصریح کرد: من به بازیکنان داماش اعتقاد دارم. می دانم آنها می توانند تیم را نجات دهند. من اگر به بازیکنان داماش اعتقاد نداشتم همان دو سه هفته اولی که به گیلان آمدم عطای کار را به لقایش می بخشیدم. باور کنید بچه‌های خوبی در تیم داماش هستند. آنها همه چیزشان را برای تیم می گذارند. تیم داماش از بد حادثه انتهای جدول افتاده است. تا انتهای فصل 42 امتیاز دیگر باقی مانده است. با این امتیازها می شود خیلی کارها کرد.