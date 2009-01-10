مردم مراقب آگهی های فریب دهنده فروش اراضی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذبحی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان خراسان رضوی با اشاره به ضرورت پیشگیری مراجع ذیربط از درج آگهی های فریب دهنده در خصوص فروش و واگذاری اراضی گفت: عده ای عناصر فرصت طلب با سو استفاده از جهل مردم مبادرت به فروش مال غیر، فروش اراضی و منابع دولتی و ملی و انفال می کنند که در این خصوص لازم است مردم آگاهی و هوشیاری مقتضی نسبت به مسئله را داشته باشند و در صورت لزوم از مراجع ذیصلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک استعلام نمایند و دستگاه قضایی نیز با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مجازاتهای بازدارنده و قاطع، دست عناصر فرصت طلب و زمین خواران را قطع و از تزلزل حقوق مردم و تعرض به بیت المال جلوگیری کند.

جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، فلسفه وجود چنین شورایی را صیانت از حقوق عمومی و حراست از منابع زیست محیطی و انفال و ارضای ملی عنوان کرد و افزود : همکاری نهادها و ارگانهای مسئول در شورای حفظ حقوق بیت المال در تمامی استانهای کشور منجر به پیشگیری از بروز جرایم و قانون شکنی ها و افزایش امنیت روانی و آرامش اجتماعی خواهد شد.

ذبحی با تشریح مصادیق و اشکال مختلف بروز پدیده زمین خواری اظهار داشت: این تعرضات قانون شکنانه را در 4 نوع می توان تبیین کرد؛ نخست تجاوز مستقیم به اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه ها و تخریب آنها که در این زمینه اقدامات قابل توجهی توسط دستگاههای ذیربط صورت پذیرفته و بحمدالله تا حدود زیادی تحت کنترل و مراقبت است.

وی جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه ها و وکالت مجعول، استفاده از اسناد فاقد اعتبار و متعاقبا فروش اراضی ملی و دولتی و یا مال غیر از دیگر مصادیق مجرمانه زمین خواری است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در توضیح نوع دیگر پدیداری جرم زمین خواری گفت: در این روش زمین خوار با استفاده از ابزارها و روشهای قانونی و البته اعتمال موارد خلاف قانون، سعی در تحصیل زمین نامشروع می کند به طور مثال با خرید زمینهای موات یا ملی و سپس گرفتن وکیل و طرح دعوا از طریق هیئت ماده واحده و دادگاه حکم بر غیر موات یا ملی بودن زمین اخذ می کند و البته در این بین ارتکاب اعمال مجرمانه از جمله تطمیع کارشناسان، شهود گواهان و امثال آن می گردد و با طرح دعوی در مراجع قضایی در ارتباط با رفع اثر از تشخیص های موات یا ملی به عمل آمده راجع به اراضی که از طریق شناسایی و تبانی با آنها در اختیار این اشخاص زمین خوار قرار گرفته و بعضا با انجام جرایمی چون اعمال نفوذ، پرداخت رشوه و سو استفاده از موقعیت شغلی و جرایمی از این قبیل سعی می کنند از راههای قانونی و مسیرهایی که بر اساس قانون امکان واگذاری اراضی یا اعتراض به موات یا ملی بودن اراضی وجود دارد را از مالکیت دولت خارج کنند.

وی افزود: این شیوه زمین خواری نیازمند استفاده از ابزارهای اطلاعاتی، انتظامی و افزایش برد و اشراف دستگاههای نظارتی و دقت نظر کافی بر روند واگذاریهای مربوطه اراضی و اعتراضات وارده به کمیسیونها و رسیدگیهای قضایی است چرا که هر جا که روند انجام مراحل قانونی مزبور وضعیتی نامتعارف و متفاوت از سایر موارد داشته باشد احتمال وجود جرایم زمین خواری پوشیده و پنهان و نفوذ در آن وجود دارد.

ذبحی افزود: افزایش دقت و حساسیت عوامل دولتی و قضایی رسیدگی کننده و افزایش تخصص و اطلاعات آنها جلوگیری از این امور بسیار موثر است به همین جهت لازم است دستگاههای نظارتی از جمله مسئولین سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین قضایی به عنوان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال بر روند رسیدگی به اقدامات کمیسیونهای ماده واحده قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور نظارت نمایند و با تخصصی کردن شعب و استفاده از قضات مجرب و افزایش آموزش و بالا بردن اطلاعات قضایی، قضات رتبه بندی کنند و امکان تحصیل احکام توسط این زمین خواران که اقداماتشان ناشی از ضعف یا سهل انگاری عوامل رسیدگی کننده است از بین برود.

معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: انتظار می رود واگذاریها با دقت و ضوابط و شروط مناسب انجام شده و بر ادامه روند آنها نظارت کامل شود.