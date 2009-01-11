سه هزار مسجد در کرمان شناسایی شده است

حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق فرمهایی که در سال جاری بین مساجد توزیع شده تاکنون 3 هزار مسجد در سراسر استان کرمان شناسایی شده است.

وی با اشاره به اختصاص بودجه دولتی به مساجد در سال جاری گفت: امسال با برنامه ریزی که انجام شده است حدود 5 میلیارد تومان برای این 3 هزار مسجد در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 2 هزار و 300 مسجد تحت پوشش قرار گرفته اند، گفت: امیدواریم بتوانیم بزودی مساجد درحال ساخت یا مساجدی که احتیاج به منابع مالی دارند را نیز تحت پوشش قرار دهیم.

قاسمی زاده با اشاره به کمبود مسجد در مناطق محروم و دورافتاده استان گفت: در استان کرمان کمبود مساجد مختص جنوب استان نیست بلکه در برخی از مناطق محروم و دور افتاده دیگر نیز به ساخت مسجد احتیاج داریم که می توان به برخی از نقاط شهرستان شهربابک، زرند و راور اشاره کرد.

وی گفت: نقاط محروم بسیاری در استان وجود دارد که نیاز به ساخت مسجد و فرهنگ سازی دارند.

وی اضافه کرد: ساماندهی مساجد برعهده اداره اوقاف نیست و از نظر تشکیلاتی، اوقاف مساجدی را باید ساماندهی کند که آن مساجد دارای نذورات مردمی باشند و درآمد خاصی داشته یا اینکه دارای موقوفه باشند بنابراین مساجدی که فاقد درآمد هستند یا موقوفه ندارند تحت پوشش اوقاف قرار نمی گیرند.

مدیرکل اوقاف استان کرمان افزود: در سال جاری اطلاعات مربوط به مساجد استان کرمان جمع آوری شده و درقالب یک بانک اطلاعاتی تدوین شده است.