آغاز تجاری سازی ایده ها و نوآوری های صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان امروز در جمع خبرنگاران از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای نوآوری و فناوری صنعت و معدن در هفته جاری خبر داد و گفت: این نمایشگاه دوشنبه هفته جاری در مصلای امام خمینی (ره) کار خود را آغاز می کند.

وی افزود: در این نمایشگاه قرار است 1500 طرح در حوزه های مختلف بخش صنعت و معدن در معرض دید علاقه مندان قرار گیرد. به گفته محرابیان، 477 شرکت، 16 دانشگاه، 14 مرکز تحقیقاتی و پژوهشی در این نمایشگاه حضور فعال خواهند داشت.

محرابیان اعلام کرد: در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای نوآوری و فناوری صنعت و معدن، سامانه جامع پژوهش و فناوری بخش صنعت و معدن کشور به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهارداشت: با اجرای این سامانه، تمامی امور مربوط به پژوهش تا مرحله تجاری سازی به صورت کاملا مکانیزه انجام خواهد شد.

محرابیان اظهارداشت: همچنین با راه اندازی سامانه جامع پژوهش و فناوری بخش صنعت و معدن کشور و در صورت درخواست متقاضیان، در این سامانه ایده های آنان جلوی چشم تصمیم گیران قرار می گیرد. به عبارت دیگر، این سامانه بانک اطلاعات کل کارهای پژوشی و ایده ها است.

وزیر صنایع و معادن جلوگیری از موازی کاری ها و توسعه کیفی در بخش پژوهش را از جمله اهداف راه اندازی این سامانه اعلام و ابراز امیدواری کرد با عملیاتی شدن این سامانه توسعه بخش پژوهشی و تجاری سازی ایده ها و نوآوری ها اتفاق بیفتد.

محرابیان همچنین از بهره برداری از کلینیک عارضه یابی صنعت در هفته جاری خبر داد و تاکید کرد: با اصلاح استراتژیها و قوانین موجود دربخش صنعت و معدن قصد داریم در راستای توسعه کیفی این بخش گام برداریم.

وزیر صنایع و معادن در ادامه از انعقاد 1818 قرارداد با مراکز علمی، پژوهشی و به ویژه دانشگاه ها در طول فعالیت دولت نهم تاکنون خبر داد و گفت: از این تعداد، 1363 قرارداد به ارزش 576 میلیارد ریال خاتمه یافته است. وی ادامه داد: ارزش مابقی قراردادها که در حال اجراست، 2740 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی از ارائه لایحه ای به مجلس خبر داد که در صورت تصویب در پارلمان، اعتبار ویژه ای برای تجاری سازی ایده ها و نوآوریها برای صاحبان آنها به صورت تسهیلات و کمک بلاعوض اختصاص می یابد.