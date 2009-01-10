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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۴۱

چهار چهره ماندگار روابط عمومی معرفی می‌شوند

چهار چهره ماندگار روابط عمومی معرفی می‌شوند

چهار چهره ماندگار روابط عمومی در ایران و جهان در چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی معرفی و از آنان تجلیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه ‌چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی دو چهره ماندگار روابط عمومی در جهان با همکاری انجمن جهانی روابط عمومی (ایپرا) و دو چهره ماندگار روابط عمومی در ایران معرفی و از مقام معلمی آنان تقدیر و تجلیل به عمل می‌آید.

شاخصه‌هایی چون تحقیق، تألیف، تدریس، سابقه، حسن شهرت در عرصه و جامعه روابط عمومی از مهمترین معیارهای انتخاب و معرفی چهره‌های ماندگار روابط عمومی است.

‌چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی با همکاری انجمن جهانی روابط عمومی و کنفدراسیون کشورهای اسلامی و با شعار روابط عمومی آرمانی، زمینه‌سازارتقای سرمایه اجتماعی در‌ 24 و 25 دی‌ سال جاری در مرکز همایشهای بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 813731

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