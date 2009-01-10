سکوت در مقابل جنایات صهیونیستها حمایت از اسرائیل است

حجت الاسلام محمدرضا فاکر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: پیروزی انقلاب اسلامی ثابت کرد که خون بر شمشیر پیروز است و مقاومت در راه اعتلای باورهای اصیل اسلامی و اهدای جان در این طریق برابر مستکبران مهمترین عامل پیروزی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: غزه نمونه بارز تحقق این واقعیت است و مردم مومن این منطقه با الهام از انقلاب اسلامی ایران و مقاومت مردانه حزب الله لبنان در جنگ 33 برای اعتلای ارزشهای اسلامی و دفاع از مرز و بوم خود جوان مردانه و شجاعانه در برابر اسراییل غاصب ایستادگی می کنند.

وی با اظهار تاسف از حمایت برخی سران کشورهای عرب اذعان داشت: این کشورها با حمایت و یا سکوت خود در برابر جنایتها و سیاستهای ضد بشری اسرائیل در نوار غزه، حامیان اصلی اسرائیل در استمرار این جنایات هستند.

حجت الاسلام فاکر با بیان اینکه امروز غزه در خط مقدم در مقابله با اهداف و سیاستهای خصمانه استکبار جهانی و اسراییل غاصب علیه جهان اسلام قرار دارد گفت: حمایت مادی و معنوی از مردم مظلوم و بی پناه غزه مهمترین وظیفه انسانی و شرعی مسلمانان، آزادگان و بیداردلان جهان است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این حمایتها در استمرار مقاومت مردم غزه در برابر جنایتهای رژیم غاصب اسراییل می تواند بسیار موثر واقع گردد.



