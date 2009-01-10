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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۲۲

فیلمبرداری‌های اصلانی در سینما حقیقت مرور می‌شود

برنامه این هفته کانون فیلم سینما حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تچربی به مرور فیلم‌هایی اختصاص دارد که تورج اصلانی فیلمبردار آنها بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش اعلام کرد فیلم‌های "هدرسه" رامین لوافی‌پور، "چه سرسبز بود دره ما" فرشته جغتایی، "آن" پوپک مظفری، "دیروقت" اصغر نعیمی و "گریز" رحیم ذبیحی از آثاری است که اصلانی آنها را فیلمبرداری کرده و از ساعت 16 عصر دوشنبه 23 دی در سالن سینما حقیقت اکران می‌شود.

بعد از نمایش فیلم‌ها نشستی با حضور این فیلمبردار برگزار و با وی گفتگو می‌شود. علاقمندان به حضور در این جلسه می‌توانند از ساعت 16 روز دوشنبه به سالن سینما حقیقت واقع در خیابان سهرودی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15 مراجعه کنند.

کد مطلب 813737

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