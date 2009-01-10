به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش اعلام کرد فیلم‌های "هدرسه" رامین لوافی‌پور، "چه سرسبز بود دره ما" فرشته جغتایی، "آن" پوپک مظفری، "دیروقت" اصغر نعیمی و "گریز" رحیم ذبیحی از آثاری است که اصلانی آنها را فیلمبرداری کرده و از ساعت 16 عصر دوشنبه 23 دی در سالن سینما حقیقت اکران می‌شود.

بعد از نمایش فیلم‌ها نشستی با حضور این فیلمبردار برگزار و با وی گفتگو می‌شود. علاقمندان به حضور در این جلسه می‌توانند از ساعت 16 روز دوشنبه به سالن سینما حقیقت واقع در خیابان سهرودی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15 مراجعه کنند.