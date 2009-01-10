گزارش علی احمدی به مجلس/ بررسی لایحه اصلاح بیمه محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، براساس اعلام دستور هفتگی جلسات مجلس شورای اسلامی علی احمدی وزیر آموزش و پرورش به منظور ارائه گزارش روز یکشنبه در صحن علنی حضور خواهد یافت.

براساس این گزارش همچنین لایحه اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی، لایحه الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، لایحه الحاق یک ماده به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، لایحه اصلاح بند (1) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384و لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

لایحه الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آئین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1348 ،لایحه اختصاص نیم‌درصد (5/0%) حقوق ورودی وصولی به گمرک جمهوری اسلامی ایران ، لایحه اصلاح ماده (16) قانون امور گمرکی مصوب 1350 و ماده (295) آئین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب 1351 ، لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش، لایحه اصلاح ماده (7) قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364 و طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید نیز از دیگر دستور کارهای مجلس در هفته جاری است.

همچنین گزارش وزیر آموزش و پرورش در اجرای ماده (64) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور روز یکشنبه مورخ 22/10/1387 قرار دارد.