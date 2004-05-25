خط لوله نفت اصلي شهر كركوك به آتش كشيده شد

به گزارش خبرگزاري مهر،عادل القزازمديرعامل شركت نفت شمال عراق درگفتگو با خبرگزاري امارات (وام ) دربغداد، ضمن تاييد اين خبرگفت:عصرديروزيك بمب درخطوط اصلي نفت شهركركوك منفجر شد.

وي با بيان اينكه اين خط لوله، نفت عراق را به تركيه منتقل مي كند، افزود: تلاشهايي براي خاموش كردن آتش ازسوي نيروهاي آمريكايي وتيم اطفاي حريق صورت گرفت .

مدير عامل شركت نفت شمال عراق تصريح كرد: هنوزمشخص نيست كه ميزان خسارتهاي ناشي از اين انفجار كه با هدف تلاش براي جلوگيري ازصدور نفت عراق صورت مي گيرد، به چه اندازه بوده است.

ازسوي ديگرمنابع خبري ديروزاعلام كردند: صدورنفت خام ازخط لوله نفتي كركوك به بندرجيهان تركيه پس ازيك توقف چهارروزه ازسرگرفته شد.

همين منابع اعلام افزودند: ميزان نفت موجود دراين خط لوله حدود 375 هزاربشكه درروز مي رسد اما اين ميزان درمقايسه با سال گذشته 200 هزار بشكه كمترشده است ولي گفته مي شود طي هفته هاي آينده احتمال مي رود به ميزان 450 هزار بشكه در روز برسد.

گفته شده پيش ازحمله آمريكا و انگليس به عراق از اين خط لوله نفتي روزانه 800 هزار بشكه نفت صادر مي شد.

موسسه بازاريابي نفت عراق (سومو) چهارشنبه گذشته اقدام به توقف صدورنفت كرد. منابع عراقي پيشتر اعلام كرده بودند كه صدور نفت ازطريق اين خط لوله ها بدليل مشكلات فني به طورنامنظم صورت مي گيرد.

همين منابع گفتند: بيش از شش ميليون بشكه نفت هم اكنون درتانكرهاي نفتي دربندرجيهان وجود دارد .