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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۶

پسیانی نقش اول "سفر مرگ" را بازی می‌کند

پسیانی نقش اول "سفر مرگ" را بازی می‌کند

آتیلا پسیانی نقش اصلی فیلم سینمایی "سفر مرگ" به کارگردانی حسن آقاکریمی را بازی می‌کند که در ژانر وحشت ساخته می‌شود.

آقاکریمی درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری در اطراف تهران شروع می‌شود و برای 30 روز برنامه‌ریزی کرده‌ایم و امیدواریم پیش از شروع سال جدید بخش قابل توجه کار تمام شود.

وی افزود: "سفر مرگ" تجربه‌ای در ژانر وحشت است. گونه‌ای جذاب و دشوار که در سینمای ایران کمتر تجربه قابل دفاع در این زمینه انجام شده است. در اولین فیلمم گونه‌ای دشوار را انتخاب کردم و تلاش می‌کنم این آزمون نتیجه‌ای قابل قبول داشته باشد.

مهرداد صدیقیان، مهران رجبی و مهرداد فلاحتگر دیگر بازیگران "سفر مرگ" هستند و فیلم درباره دو مرد است که خودرویی کرایه می‌کنند تا به منطقه‌ای دور بروند. راننده تصور می‌کند آنها می‌خواهند او را بکشند و دو مرد هم این تصور را درباره راننده دارند.

مهدی جعفری فیلمبردار، آرش برومند صدابردار، محسن پناهی طراح صحنه و لباس، حسین فلاحیان طراح چهره‌پردازی و فریدون بخشایش مدیر تولید این فیلم هستند که به تهیه‌کنندگی آقاکریمی تولید می‌شود.

آقاکریمی درباره فیلم تلویزیونی "کلاهبردار" گفت: تصویربرداری فردا در یک کلانتری در بلوار مرزداران به پایان می‌رسد. شبنم عرفی‌نژاد فیلم را تدوین می‌کند و موسیقی متن را سعید شهرام می‌سازد.

کد مطلب 813744

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