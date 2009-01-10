آقاکریمی درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری در اطراف تهران شروع می‌شود و برای 30 روز برنامه‌ریزی کرده‌ایم و امیدواریم پیش از شروع سال جدید بخش قابل توجه کار تمام شود.

وی افزود: "سفر مرگ" تجربه‌ای در ژانر وحشت است. گونه‌ای جذاب و دشوار که در سینمای ایران کمتر تجربه قابل دفاع در این زمینه انجام شده است. در اولین فیلمم گونه‌ای دشوار را انتخاب کردم و تلاش می‌کنم این آزمون نتیجه‌ای قابل قبول داشته باشد.

مهرداد صدیقیان، مهران رجبی و مهرداد فلاحتگر دیگر بازیگران "سفر مرگ" هستند و فیلم درباره دو مرد است که خودرویی کرایه می‌کنند تا به منطقه‌ای دور بروند. راننده تصور می‌کند آنها می‌خواهند او را بکشند و دو مرد هم این تصور را درباره راننده دارند.

مهدی جعفری فیلمبردار، آرش برومند صدابردار، محسن پناهی طراح صحنه و لباس، حسین فلاحیان طراح چهره‌پردازی و فریدون بخشایش مدیر تولید این فیلم هستند که به تهیه‌کنندگی آقاکریمی تولید می‌شود.

آقاکریمی درباره فیلم تلویزیونی "کلاهبردار" گفت: تصویربرداری فردا در یک کلانتری در بلوار مرزداران به پایان می‌رسد. شبنم عرفی‌نژاد فیلم را تدوین می‌کند و موسیقی متن را سعید شهرام می‌سازد.