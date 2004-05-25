زمان برگزاري رقابت هاي جودوي قهرماني جوانان آسيا مشخص شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اتحاديه جودوي آسيا 23 و 22 سپتامبر ( اول و دوم شهريور ) را براي برگزاري ششمين دوره رقابت هاي جودوي قهرماني جوانان آسيا اعلام مشخص كرده است. اين اتحاديه به تمام كشورهاي عضو اعلام كرده تا اول سپتامبر حضور يا عدم حضور خود را به اين اتحاديه رسما اعلام كنند.

اين رقابت ها در تاريخهاي فوق دردوحه قطر برگزار خواهد شد و تيم ملي ايران با تركيبي كامل دراين مسابقات شركت خواهد كرد.