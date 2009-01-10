شاهرود قهرمان مسابقات تیمی بدمینتون دانشگاه آزاد منطقه 10 کشور شد

مهدی احمدی رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به خبرنگار مهر گفت: در این مسابقات تیمهای دانشگاه آزاد علی آباد کتول دوم و گرگان و آزادشهر نیز سوم را کسب کردند.

وی افزود: در مسابقات انفرادی نامجو و پورعلی از شاهرود مقام اول و دوم را کسب کرده و سلیمانی فرد و بختیاری از گنبد و شاهرود مقام سوم مشترک را کسب کردند.

وی اظهار داشت: همچنین در مسابقات دوبل، درزی، شاهینی، رمضانی و ابراهیمی مقام اول و دوم و کوهساریان، قره خانی، جعفری، حسینی مقام سوم مشترک را به دست آوردد.

به گفته احمدی، تیمهای گرگان، دامغان، شاهرود، سمنان، مینودشت، گرمسار، علی آباد، آزادشهر و گنبد در این مسابقات شرکت داشتند.

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: پوریا ریحانی، شعیب فروغی، علی اشرفی، احمد و معین مزیدی و در این تیم بازی می کردند.