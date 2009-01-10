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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۱۷

شاهرود قهرمان مسابقات تیمی بدمینتون دانشگاه آزاد منطقه 10 کشور شد

شاهرود قهرمان مسابقات تیمی بدمینتون دانشگاه آزاد منطقه 10 کشور شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسابقات تیمی بدمینتون دختران و پسران منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی ظهر شنبه با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد واحد شاهرود در گرگان پایان یافت.

مهدی احمدی رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به خبرنگار مهر گفت: در این مسابقات  تیمهای دانشگاه آزاد علی آباد کتول  دوم و گرگان و آزادشهر نیز سوم را کسب کردند.

وی افزود: در مسابقات انفرادی نامجو و پورعلی از شاهرود مقام اول و دوم را کسب کرده و سلیمانی فرد و بختیاری از گنبد و شاهرود مقام سوم مشترک را کسب کردند.

وی اظهار داشت: همچنین در مسابقات دوبل، درزی، شاهینی، رمضانی  و ابراهیمی مقام اول و دوم و کوهساریان، قره خانی، جعفری، حسینی مقام سوم مشترک را به دست آوردد.

به گفته احمدی، تیمهای گرگان، دامغان، شاهرود، سمنان، مینودشت، گرمسار، علی آباد، آزادشهر و گنبد در این مسابقات شرکت داشتند.

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: پوریا ریحانی، شعیب فروغی، علی اشرفی، احمد و معین مزیدی و در این تیم بازی می کردند.

کد مطلب 813753

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