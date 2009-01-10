زمان ساخت و هزینه ها در طرح مسکن مهر باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری پیش از ظهر شنبه در بیست و شمشین جلسه شورای مسکن استان که با حضور دو تن از نمایندگان مردم استان در مجلس برگزار شد، اظهار داشت: تمامی دستگاهها باید با هنرمندی، تلاش، پیگیری و همت خود زمینه های لازم را برای اجرای صحیح طرح مسکن مهر فراهم سازند.

وی با اشاره به تخصیص 75 میلیارد تومان تسهیلات برای آماده سازی و ساخت واحدهای مسکونی در اجرای طرح مسکن مهر به استان کرمانشاه گفت: تمامی دستگاههای اجرایی و بانکهای استان باید اقدامات لازم را جهت استفاده از این تسهیلات در اجرای طرح مسکن مهر بکار گیرند.

غفوری افزود: دستگاهها با همکاری بانکهای استان باید برای تخصیص تسهیلات به 14 هزار واحد مسکونی و آماده سازی و ساخت این تعداد واحد مسکونی هر چه سریعتر تلاش های خود را بکار گیرند.

استاندار کرمانشاه در نظر گرفتن زمان و تلاش برای کاهش هزینه در اجرای طرح مسکن مهر را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: هیچ مانعی در اجرای این طرح مهم نباید وجود داشته باشد و هر دستگاهی که بخواهد در مقابل این نهضت مسکن سازی در استان کارشکنی کند و یا همکاری مناسبی نداشته باشد به مردم معرفی خواهد شد.

وی از سازمان نظام مهندسی استان خواست که با ارائه راهکارها و برنامه های راهبردی نقش ویژه خود را در اجرای سریع این طرح ایفاء نماید.

75 میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر به استان کرمانشاه تخصیص یافت

همچنین رئیس سازمان مسکن و شهر سازی استان از تخصیص 75 میلیارد تومان تسهیلات برای آماده سازی و ساخت واحدهای مسکونی در اجرای طرح مسکن مهر به استان خبر داد و گفت: در کل کشور برای اجرای این طرح دو هزار و 400 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سهم کرمانشاه در این خصوص 75 میلیارد تومان می باشد که تا 163 میلیاردتومان قابل افزایش می باشد.

سعید مرادی افزود: تاکنون پنچ هزار و شش واحد برای آماده سازی و گرفتن تسهیلات به بانکها معرفی شده اند که بزودی نه هزار واحد دیگر نیز معرفی خواهند شد.

در ادامه جلسه تعدادی از اعضای شورای مسکن استان به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص اجرای هر چه بهتر طرح مسکن مهر پرداختند.