سه میلیارد ریال به بخش مرکزی قاین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبر اسدالهی پیش از ظهر امروز در جمع مردم روستای شیخ علی این بخش تصریح کرد: آنچه که در دولت نهم بیش از دولتهای دیگر در نظام اسلامی مشهود است تعامل و ارتباط تنگاتنگ مسئولان با مردم است.

وی خدمت بی منت به مردم را از رئوس اصلی کار در دولت نهم برشمرد و افزود: دولت با اختصاص این اعتبارات به دنبال کاهش اثرات خشکسالی و سرمازدگی سالهای اخیر است.

بخشدار مرکزی شهرستان قاین با بیان اینکه این اعتبارات بر اساس تعداد واحد دامی، سطح زیر کشت باغات و زارعت هر روستا تقسیم شده است، خاطر نشان کرد: همچنین این اعتبارات در بخش های زیر بنائی مثل لای روبی قنوات، کانال کشی و ساخت استخر ذخیره آب هزینه خواهد شد.