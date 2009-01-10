به گزارش خبرگزاری مهر، آهنج در "زخم زیتون" گوشه‌ای از جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس را به تصویر کشیده و شبکه‌های اول و ماهواره‌ای تلویزیون سوریه در پی حمله نظامیان صهیونیست به مردم بی‌دفاع غزه این فیلم را همزمان پخش کردند.

"زخم زیتون" روایتگر زنی است که همسرش از مبارزان فلسطینی است. با وجود مخالفت زن با حضور مرد در جبهه علیه رژیم صهیونیستی اتفاقی رخ می‌دهد که زن نیز در جریان مبارزه قرار می‌گیرد. او در ادامه مبارزه تصمیمی می‌گیرد که...

فیلم سینمایی "زخم زیتون" محصول شبکه جهانی سحر معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران است که با فیلمنامه‌ای از رضا مقصودی تهیه و تولید شده است.