صرفه جویی 400 میلیارد ریالی یارانه دارو و درمان دامهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی مجتبی نوروزی در بررسی دستاوردهای مهم این سازمان با اعلام مطلب فوق افزود: این مبلغ به توسعه پوشش خدمات واکسیناسیون در جمعیت دامهای روستایی و عشایر که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، اختصاص یافته است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور راه اندازی خطوط جدید تولید دارو و واکسن در سراسر کشور را از دیگر اقدامهای مهم این سازمان عنوان کرد و گفت: در زمینه دارو بیش از 95 درصد و در مورد واکسن حدود 70 درصد خودکفایی وجود دارد و قرار است تا پنج سال آینده این خودکفایی به 100 درصد برسد.

وی میزان کاهش بیماری تب مالت در اثر افزایش پوششی واکسیناسیون جمعیت دامی در کشور را چشمگیر توصیف کرد و اظهار داشت: در 6 ماهه نخست سال گذشته 17 میلیون راس دام و در 6 ماهه نخست سال جاری 21 میلیون راس دام واکسیناسیون شدند.

نوروزی در ادامه به کاهش 2.5 درصدی تلفات ناشی از بیماری های مختلف طیور مانند آنفلوانزا، نیوکاسل و گامپور اشاره و خاطر نشان کرد: با وجود تهدیدات بیماری های مختلف در کشورهای اطراف، با رعایت اصول و ساخت و سازهای بهداشتی واحدهای پرورشی، استفاده از واکسنهای مختلف، آموزش و مراقبتهای فعال و غیرفعال سازمان دامپزشکی در سال 86 و 87 به ترتیب 12 و 14 درصد میزان جوجه ریزی نسبت به سنوات گذشته رشد نشان می دهد.