ایجاد معاونت آموزش و پژوهش در هیئات مرکزی گزینش این وزارتخانه

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، فرشته حشمتیان بعد از ظهر امروز در گردهمایی مسئولان گزینش استان سمنان گفت: مصوبه ایجاد این معاونت به تازگی صادر شده است که مسئول آن به زودی معرفی می شود.

وی با بیان اینکه آموزش از ضرورتهای گزینش است، گفت: با ایجاد این معاونت، آموزشهای لازم به گزینشگران هسته های گزینش ارائه می شود.

به گفته وی، حفظ حیثیت افراد و توجه به جایگاه افراد جامعه بسیار مهم و ضروری است و حفظ شان افراد را در گزینش یکی از ضروریات انجام این کار است.

مدیرکل گزینش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه باید با اطلاع رسانی مردم را با کار گزینش آشنا کرد، افزود: نگاه اعتقادی باید به گزینش در گزینشگران وجود داشته باشند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این گردهمایی گفت: نیروی انسانی از محورهای مهم توسعه است و با توجه به نقش و با توجه به جایگاه آموزش و پرورش در تامین نیروی انسانی، گزینش افراد در این دستگاه بسیار مهم است.

ابوالقاسم قزوهی با تاکید بر اینکه گزینش در این سازمان باید دقیقتر از سایر دستگاهها انجام شود، گفت: آموزش و پرورش مهمترین دستگاه در تامین نیروی انسانی است که باید در تامین این نیرو دقت و نظارت بیشتری شود.