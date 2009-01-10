ادعای کشف اجساد مومیایی مغایر با تمدن ایرانی است

محمد فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی در خصوص کشف جسد مومیایی در منطقه خداآفرین آذربایجان شرقی گفت: هرگونه انتشار کشف اجساد مومیایی شده در محوطه های باستانی از جمله منطقه خداآفرین آذربایجان شرقی کذب است.

وی با تاکید بر اینکه مردم ایران زمین در تمام ادوار تاریخ موحد و یکتاپرست بوده اند، اظهار داشت: هرگز در قلمرو ایران باستان به دلیل اعتقاد مردم به دنیای بعد از مرگ، جسدی مومیایی نمی شد.

رئیس پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه تاکنون هیچ جسد مومیایی در هیچ کجای ایران مشاهده نشده است، یادآور شد: تنها اجساد مومیایی شده در ایران مربوط به اجساد مدفون در معدن نمک "چهره آباد" است که به خاطر ریزش معدن، اجساد به صورت طبیعی مومیای شده و بشر در این فرایند نقشی نداشته است.

فاضلی با بیان اینکه آذربایجان مهد تولد زرتشت خوانده می شود، تصریح کرد: آموزه های دینی در ایران قبل از اسلام و در دوران زرتشت با مومیایی کردن اجساد سازگار نیست و لذا جسدی مومیایی شده در ایران نمی تواند کشف شود.

رئیس پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با انتقاد از جنجال آفرینی در این زمینه اظهار داشت: با این وجود اگر جسدی مومیایی شده هم پیدا می شد به علت عدم ایجاد تحول نوین در علم باستان شناسی فاقد ارزش تلقی می شد.