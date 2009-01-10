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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۲۶

"رواق هنر و اندیشه" تابستانی منتشر شد

"رواق هنر و اندیشه" تابستانی منتشر شد

شماره 25 و 26 ماهنامه تخصصی خانه هنر و اندیشه "رواق هنر و اندیشه" ویژه مرداد و شهریور 87 با مطلبی از آیین‌های رسانه‌ای تا دنیای جنینی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید ماهنامه "رواق هنر و اندیشه" با مطلبی تحت عنوان "از آیین‌های رسانه‌ای تا دنیای جنینی" به قلم سردبیر آغاز می‌شود و با گفتگویی با نیل پستمن با عنوان "تلویزیون: عامل اصلی فاجعه" ادامه می‌یابد.

مطلبی درباره "جهانی شدن رسانه‌ها: فرصت‌ها و چالش‌های فرارو"، "تلویزیون تعاملی، مخاطب منفعل"، "در اعتیاد راوی یا رویت: تأملی بر نظریه جهان مجازی"، خطرات پنهان سینما" و مطلبی درباره رابطه اسلام و رسانه‌های غربی در بخشی دیگر از مطالب این شماره منعکس شده است.

درباره "دانشجویان اهل معنویت و رسانه‌های غیر دینی" به قلم کنت لومیس، "ارتباطات آیینی را بشناسیم" نوشته دکتر علی جعفری و مطلبی با عنوان "دعوت به فرهنگ، ارتباطات و رسانه" نوشته امیرحسین پیش‌آهنگ به کار این شماره ماهنامه پایان می‌دهد.

شماره 25 و 26 ماهنامه تخصصی خانه هنر و اندیشه "رواق هنر و اندیشه" ویژه مرداد و شهریور 87 به صاحب امتیازی مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما و سردبیری وحید حیاتی در 158 صفحه در دسترس علاقمندان است.  

کد مطلب 813772

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