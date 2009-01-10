17وزیر به مجلس می روند/بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها با حضور7 وزیر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در هفته جاری اعلام شد و جزییات آن به این شرح است:

کمیسیون آموزش و تحقیقات



یکشنبه

دعوت از وزیر علوم ، تحقیقات و فن‌آوری جهت بررسی سؤال:



الف - محمودزاده نماینده مهاباد



ب - اکبریان نماینده کرج



ج - حیدرپور نماینده شهرضا



2- ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363



سه‌شنبه

جلسه هیئت رئیسه کمیسیون

بررسی طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی



بررسی لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

کارگروه آموزش و پرورش



سه‌شنبه

- بررسی مسائل مربوط به مراکز تربیت معلم



کارگروه تحقیقات و فن‌آوری



سه‌شنبه

- بررسی بودجه پژوهشی دانشگاهها



کارگروه آموزش عالی



کمیسیون اجتماعی



یکشنبه

بررسی اخبار و اطلاعات واصله



بررسی طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش



بررسی طرح یک فوریتی حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات ومراکز آموزش عالی غیردولتی



دو‌شنبه

بررسی طرح یک فوریتی خدمات رسانی به ایثارگران در کارگروه ویژه بررسی‌کننده



سه‌شنبه

دعوت از وزیر رفاه و تأمین اجتماعی به منظور پاسخگویی به سؤال؛



الف- یونس اسدی نماینده مشکین شهر



ب - سیدشریف حسینی نماینده اهواز



ج - اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد



د - مصطفی‌کواکبیان نماینده سمنان



2- دعوت از وزیر تعاون جهت پاسخگویی به سؤال؛



- کامران نماینده اصفهان



چهارشنبه تا جمعه بازدید جمعی از اعضاء کمیسیون اجتماعی از استان هرمزگان به منظور بررسی وضعیت منطقه آزاد قشم و مسائل اجتماعی آن



کمیسیون اقتصادی



یکشنبه

بررسی لایحه اصلاح بند(هـ) ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381



یکشنبه

بررسی لایحه اصلاح ماده(2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381



بررسی طرح استفساریه مواد(1) و(5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی



دو‌شنبه

جلسه هیئت رئیسه کمیسیون



بررسی طرح استفساریه تبصره(1) ماده(2) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص شهرداریها



بررسی طرح دریافت یارانه‌ها و بهای خدمات شهری و روستایی از نیروی کار خارجی شاغل در کشور



بررسی لایحه اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات



سه‌شنبه

دعوت از وزیر اموراقتصادی و دارایی در خصوص رسیدگی به سؤال؛



الف- محمودزاده نماینده مهاباد



ب - جهانبخش امینی نماینده کرمانشاه



2- دعوت از وزیر بازرگانی در خصوص رسیدگی به سؤال؛



- عثمانی نماینده بوکان

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی



یکشنبه

- بررسی آخرین اخبار و تحولات با حضور مسؤولان ذی‌ربط



دو‌شنبه

دعوت از وزیر کشور جهت بررسی سئوال ؛



الف- میرتاج‌الدینی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر



ب - موسوی جرف نماینده آبادان



ج -نورا نماینده زابل و زهک



د - علیخانی نماینده قزوین و آبیک و البرز (سه مورد)



هـ- طاهرخانی نماینده تاکستان



و- شعبانی نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره



ز- برنابلداجی نماینده بروجن



ح - قادری نماینده شیراز



ط- شهریاری نماینده بجنورد، جاجرم، مانه،سملقان و گرمه



ی - محمددهقانی نماینده چناران و طرقبه



ک - فخر‌الدین‌حیدری نماینده سقز و بانه



سه‌شنبه

دعوت از وزیر امورخارجه جهت بررسی سؤال؛



الف- کواکبیان نماینده سمنان



ب - سلیمی نماینده محلات و دلیجان





ج - کیخا نماینده زابل و زهک



د - نورا نماینده زابل و زهک



سه‌شنبه

هـ- برنابلداجی نماینده بروجن



و- ذوالقدر نماینده بندرعباس،حاجی‌آباد،قشم،‌ابوموسی



2- بحث و گفتگو در خصوص فعالیتهای کمیته امداد امام‌خمینی(ره) با حضور مسؤولان کمیته



کارگروه امنیت داخلی و شوراها



دو‌شنبه

- ادامه بررسی طرح یک فوریتی حراستها



کارگروه دفاعی



دو‌شنبه

- ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی

مصوب 29/7/1363



کارگروه روابط خارجی



سه‌شنبه

بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی



بررسی طرح یک فوریتی الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی و میکروبی علیه جمهوری اسلامی ایران

کارگروه حقوق بشر



چهارشنبه

- بررسی آخرین اخبار و تحولات با حضور مسؤولان ذی‌ربط

کمیسیون انرژی



یکشنبه

بررسی آخرین اخبار



دعوت از اعضاء اتحادیه صنعت برق ایران جهت استماع گزارشی از فعالیتها و عملکرد



دو‌شنبه

بررسی آخرین اخبار



دعوت از وزیران نفت و اموراقتصادی و دارایی جهت بحث و بررسی پیرامون قیمت نفت و حاملهای انرژی در بودجه سال آتی و طرح هدفمندکردن یارانه‌ها



دعوت از وزیر نفت جهت پاسخگویی به سؤال؛



الف - برنا بلداجی نماینده بروجن



ب - پولادی نماینده ایلام



ج - محموداحمدی نماینده شازند



سه‌شنبه

بررسی آخرین اخبار



دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سؤال ؛



الف - میرتاج‌الدینی نماینده تبریز،اسکو و آذرشهر



ب - سیدشریف‌حسینی نماینده اهواز



ج - عیسی‌جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ



د - اعزازی ملکی نماینده بناب



جلسه هیأت رئیسه کمیسیون



کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات



یکشنبه

تبادل اطلاعات و اخبار



یکشنبه

بررسی لایحه اختصاص نیم‌درصد(5/0%) حقوق ورودی، وصولی به گمرک جمهوری اسلامی ایران



بررسی کسری اعتبارات سال جاری مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات



سه‌شنبه

تبادل اطلاعات و اخبار



بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور



کارگروه اقتصادی



یکشنبه

- ارائه گزارش بررسی عملکرد دستگاههای‌مرتبط توسط اعضاءکارگروه بر اساس تقسیم‌کار



دوشنبه

ادامه بررسی عملکرد وزارت نفت پخش (پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) پیرامون تکالیف و احکام مقرر در برنامه پنجساله چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله و همچنین بودجه سال جاری با حضور معاونان ذی‌ربط، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات



بررسی عملکرد بنیاد مسکن پیرامون تکالیف و احکام مقرر در برنامه پنجساله چهارم و سند چشم انداز بیست ساله و همچنین بودجه سال جاری با حضور معاونین ذی‌ربط، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات



ادامه بحث و بررسی عملکرد دولت درخصوص اجراء قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل هفتم، هیأت واگذاری و وظایف آن فصل هشتم شورای عالی اجراء فصل نهم، تسهیل رقابت و منع انحصار



کارگروه اجتماعی



یکشنبه

- بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیرامون تکالیف و احکام مقرر در برنامه پنجساله چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله و همچنین بودجه سال‌جاری با حضور معاونین‌ذی‌ربط مرکز پژوهشهای مجلس‌شورای‌اسلامی و دیوان‌محاسبات



کارگروه امور عمومی



یکشنبه

- بررسی مواد (5 ، 20 و 22) قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی

کمیسیون بهداشت و درمان



یکشنبه

بررسی طرح یک فوریتی الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی و میکروبی علیه جمهوری اسلامی ایران



سه‌شنبه

- دعوت از وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سؤالات؛



الف- محمدیاری نماینده تالش و رضوانشهر



ب - ناصری نماینده گرگان



ج - علیخانی نماینده قزوین و آبیک



د - محمودزاده نماینده مهاباد



هـ - اسداللهی نماینده تربت جام



و - حیدری نماینده سقز



کارگروه مدیریت و اصلاح ساختار



یکشنبه

- بررسی موارد ارجاعی

کمیسیون صنایع و معادن



یکشنبه

بررسی اخبار و اطلاعات واصله



گزارش رئیس کمیته امداد امام خمینی‌(ره) از عملکرد و برنامه‌ها



گزارش معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از عملکرد و برنامه‌ها



دو‌شنبه

بررسی اخبار و اطلاعات واصله



دعوت از وزیران صنایع و معادن، بازرگانی، اموراقتصادی و دارایی و نهادهای غیردولتی جهت؛



الف- بحث و تبادل نظر پیرامون میزان تعرفه واردات فولاد



ب - بحث تنظیم بازار مصرف و صادرات سیمان



سه‌شنبه

بررسی اخبار و اطلاعات واصله



دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت؛



الف - پاسخگویی به سؤالات:



سیدشریف حسینی- جویجری- سودانی- کعبی- موسوی‌جرف- دهدشتی- حیات‌مقدم- علیرضا‌دهقانی- سواری- مطورزاده- سیدناصرموسوی و ساعدی نمایندگان اهواز- آبادان- ماهشهر- ایذه و باغملک- دشت‌آزادگان- خرمشهر- رامهرمز و شوش(سؤال مشترک)



عثمانی نماینده بوکان



محجوب نماینده تهران،ری و شمیرانات



ب - بررسی شوردوم لایحه صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادرمخابراتی



ج - گزارش اجمالی از مراحل واگذاری اپراتورسوم (تلفن‌همراه)





دعوت از وزیرنفت جهت پاسخگویی به سؤالات؛



الف- حیدرپور نماینده شهرضا



ب - امین شعبانی نماینده سنندج



کمیسیون عمران



یکشنبه

بررسی اخبار و اطلاعات واصله



دعوت از مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت هواپیمایی ماهان به منظور ارائه گزارش عملکرد و فعالیتهای شرکت



دعوت از دبیرانجمن شرکتهای هواپیمایی و مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی بخش خصوصی به منظور بررسی مشکلات پیش ‌روی ناوگان هوایی کشور با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری



نشست هیأت رئیسه کمیسیون



دو‌شنبه

بررسی اخبار و اطلاعات واصله



بررسی لایحه اصلاح ماده(22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران



بررسی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جریمه‌های مربوط به امورحمل و نقل و عبورو مرور وسایل نقلیه



بررسی طرح اصلاح ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 و تبصره‌ اصلاحی آن مصوب 1365



بررسی طرح یک فوریتی خدمات رسانی به ایثارگران



نشست هیأت رئیسه کمیسیون



سه‌شنبه

بررسی اخبار و اطلاعات واصله





دعوت از وزیرکشور به منظور پاسخگویی به سؤالات؛



الف- میرتاج‌الدینی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر



ب -میرتاج‌الدینی- مطهری- فولادگر- دستغیب- قادری و رجایی نمایندگان تبریز،اسکو و آذرشهر- شبستر- اصفهان- شیراز- اراک(مشترک)



ج - ذاکر نماینده ارومیه



دعوت از وزیر نیرو به منظور پاسخ به سؤال:



- کامران نماینده اصفهان



دعوت از وزیر راه و ترابری به منظور پاسخ به سؤالات:



الف- رحمانی نماینده اقلید



ب - دهقانی نماینده چناران و طرقبه



ج - اکبریان نماینده کرج



د - قاضی‌پور نماینده ارومیه



هـ- ثروتی نماینده بجنورد



و - سقایی نماینده استهبان



ز - قنبری نماینده ایلام(14 سؤال)



سه‌شنبه

5- دعوت از وزیر مسکن و شهرسازی به منظور پاسخ به سؤالات:



الف- عثمانی نماینده بوکان



ب - فرهنگی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر



ج - جمشیدزهی نماینده سراوان



هـ - محمودزاده نماینده مهاباد



و - کواکبیان نماینده سمنان



ز - مسعودی نماینده اهر



ح - موسوی لارکانی نماینده فلاورجان

کمیسیون فرهنگی



یکشنبه

لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (اعاده شده از شورای نگهبان)



لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی(دوپینگ) (اعاده شده از شورای نگهبان)



گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور در خصوص عملکرد و ارائه برنامه‌های دیوان محاسبات کشور



سه‌شنبه

1- دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخگویی به سؤالات:



الف - فخرالدین حیدری و اقبال محمدی نمایندگان سقز و بانه- مریوان و سروآباد(مشترک)



ب - فخرالدین‌حیدری نماینده سقز و بانه.



ج - قاضی پور نماینده ارومیه



د - فرهنگی نماینده تبریز،اسکو و آذرشهر



کارگروه زنان، خانواده، تربیت‌بدنی و جوانان



یکشنبه

- گزارش هیأت رئیسه فدراسیون بین‌المللی ورزشهای زورخانه‌ای در خصوص عملکرد و برنامه‌های فدراسیون مزبور



کارگروه رسانه و هنر



دو‌شنبه

- بررسی امورجاری کارگروه



کمیسیون قضائی و حقوقی



دو‌شنبه

بررسی آخرین اخبار



بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مدنی(اعاده شده از شورای نگهبان)



بررسی شوردوم لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز



دیدار با رئیس قوه قضائیه آیت‌الله هاشمی شاهرودی و معاونین

سه‌شنبه

مانده دستور روز دوشنبه مورخ 23/10/1387



بررسی شوردوم لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان



کارگروه تخصصی حقوق خصوصی



یکشنبه

- بررسی لایحه حمایت خانواده



کارگروه تخصصی حقوق عمومی و بین الملل



دو‌شنبه

- بررسی طرح یک فوریتی حراستها

کارگروه حقوق جزا



دو‌شنبه

- متعاقباً اعلام خواهد شد.

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی



یکشنبه

- رسیدگی به طرح‌جامع منابع‌طبیعی و آبخیزداری‌کشور



دو‌شنبه

رسیدگی به طرح حفظ،حمایت، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور



استماع گزارش هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تعاون روستایی و ادارات تابعه استانی



سه‌شنبه

دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سؤالات:



الف- حیات‌مقدم نماینده بندرماهشهر



ب - فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه



ج - سؤال مشترک: موسوی- دهدشتی- سودانی- جویجری- حسینی- ناصری‌نژاد- مطورزاده- ساعدی- حسنوند- سواری نمایندگان آبادان- اهواز- شادگان- شوش‌دانیال- اندیمشک و دشت آزادگان



د - قاسم محمدی نماینده اردبیل



2- بحث پیرامون سندملی توسعه منابع آب در افق چشم‌انداز بیست ساله کشور

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی



یکشنبه

رسیدگی به پرونده کلاسه 4309 م موضوع آلودگی هوای تهران



بحث و بررسی پیرامون تشکیلات جدید کمیسیون



جلسه کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات واصله



جلسه کارگروه حقوقی و قضائی کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات واصله



سه‌شنبه



رسیدگی به پرونده کلاسه 4309 م موضوع آلودگی هوای تهران



بحث و بررسی پیرامون تشکیلات جدید کمیسیون



جلسه کارگروه فرهنگی، رفاهی و اجتماعی کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات واصله



2- جلسه کارگروه اقتصادی، عمرانی و فنی کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات واصله



3- جلسه کارگروه امور محرمانه کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات واصله



چهارشنبه

- جلسه هیئت رئیسه کمیسیون



کمیسیون هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تعاون روستایی



یکشنبه

- جلسه هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تعاون روستایی



کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت



شنبه

بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها



ادامه بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی



یکشنبه

بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها با حضور وزیر نفت



بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با حضور وزیر صنایع و معادن



دو‌شنبه

بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها با حضور وزیر جهادکشاورزی



بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با حضور وزیر نیرو



سه‌شنبه

بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها با حضور وزیر کارواموراجتماعی



چهارشنبه

تصمیم‌گیری در خصوص کلیات لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها