اتحاد رهبران دینی بریتانیا برای خاتمه فاجعه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کریسشن تودی، رهبران دینی که خود را متعهد به حقوق بشر توصیف کرده اند از شهروندان عادی بریتانیا خواستند در این اقدام مشترک همگام شده و اظهار داشتند که همه ما مسئولیت آنچه رخ می دهد را برعهده داریم.

مایکل لانگریش اسقف اکستر، خاخام دانی ریچ از جامعه یهودی و دکتر محمد عبدالباری دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا درخواست آتش بس فوری و آزادی دسترسی انسانی به غزه را مطرح کردند.

اسقف اکستر گفت: پشت تمام وحشت از مرگها و تخریبها در غزه چهره ها و داستانهای انسانی قرار دارند، پشت تمام آمارهایی که درباره کشته ها و زخمی ها ارائه می شود انسانها و کودکان بی‌گناه و بی‌دفاع قرار دارند.

محمدعبدالباری دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا اظهار داشت: این میزان از مصیبت انسانی نیازمند بیشترین حمایت و حضور بین المللی است.

وی افزود: شورای مسلمانان بریتانیا درخواست خود را برای راه حل سیاسی ، خاتمه محاصره غزه، گشودن تمام مرزها و خاتمه اشغال نامشروع رژیم صهیونیستی در سرزمینهای فلسطین را مورد تأکید مجدد قرار می دهد.

استفان پوکسن رئیس کنفرانس متودیستها اظهار داشت: اغلب در جنگهای خشونت آمیز مردم بی دفاع و مظلوم بیشترین آسیب را متحمل می شود. بمباران مدارس و سایر هدفهای غیر نظامی تحت هرشرایطی غیرقایل قبول است.

این رهبر مسیحی افزود: قلب ما با مردم غزه است، آنها از فقدان غذا و سوخت رنج برده و طی 18 ماه گذشته صهیونیستها راه کمک به این منطقه را سد کرده اند.

گراهام اسپارکس از اتحادیه باپتیستهای بریتانیا گفت: زمانی که قدرت برای کشتن غیرنظامیان مورد استفاده قرار می گیرد، سوء استفاده از قدرت است و باید محکوم شود. خشونت هیچگاه آینده را شکل نمی دهد، آینده تنها با اسکان عادلانه مردم غزه و زندگی آنها همراه با آزادی و امید صورت می گیرد.