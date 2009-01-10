یک ریال وام هم به مسافربرهای شخصی پرداخت نشده است

به گزارش مهر، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به این که پیگیریهای صورت گرفته تا کنون بی نتیجه بوده و بخشنامه اعطای تسهیلات هنوز به بانکها ابلاغ نشده گفت: 40 هزار مسافربر شخصی ساماندهی شده چشم انتظار دریافت وام برای نوسازی خودروهای فرسوده هستند و 11 ماه انتظار آن ها را سردرگم و کلافه کرده است.

مهندس حسین تیموری کرمانی با تاکید بر این که انتظار رانندگان تاکسی از مسئولان دولتی اجرای تعهدات وعده داده شده است اظهار کرد: رانندگان تاکسی جزو اقشار ضعیف جامعه هستند و این نوع برخورد برخی از مسئولان با آنها از لحاظ اخلاقی و شرعی قابل قبول نیست.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی با بیان این که ساماندهی مسافربرهای شخصی از ابتدا ایده وزارت کشور بود افزود: تمام مسئولان دولتی به خوبی مطلع هستند که ساماندهی مسافربرهای شخصی اقدامی بزرگ بوده و نباید با شانه خالی کردن از اجرای تعهدات به گونه ای عمل کرد که عواقب منفی این ایده دامنگیر تهران شود.

مهندس تیموری با تاکید بر این که بسیاری از مدیران تاکسیرانی کلانشهرهای کشور از وضع موجود گلایه مند هستند تصریح کرد: دولت باید هزینه اجرای ساماندهی مسافربرهای شخصی را بپردازد و از واگذاری تعهداتش به مدیران شهری پرهیز کند.

وی با اشاره به این که تمام تلاش مدیران شهری کاهش هزینه و مشکلات رانندگان تاکسی است اضافه کرد: تنها کاری که از عهده سازمان تاکسیرانی ساخته بود کاهش هزینه ها است که با تصویب شورای اسلامی شهر تهران هزینه های پرداختی از سوی تاکسیهای تحت نظارت شرکتهای خصوصی تا 20 درصد کاهش یافته است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی گفت: با اجرا شدن مصوبه شورای شهر تهران هزینه دریافتی از رانندگان تاکسی تحت نظارت بخش خصوصی به 20 هزار تومان و تاکسیهای بی سیم به 40 هزار تومان کاهش خواهد یافت.

مهندس تیموری کرمانی یادآور شد: البته رانندگان مسافربرهای شخصی ساماندهی شده انتظار دارند هزینه ساماندهی تنها از سوی آنها و مدیران شهری تامین نشود و دولت که خود پیشنهاد کننده این طرح بوده هم به اجرای تعهدات وعده داده شده عمل کنند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی خاطرنشان کرد: این سازمان برای رفاه حال رانندگان رقمهای دریافتی قبلی را محاسبه و مابه التفاوت آن را به رانندگان پرداخت خواهد کرد، اما این موضوع کافی نیست و آن چه برای رانندگان خدوم تاکسیرانی مهم است نه 10 هزار تومان بلکه پرداخت تسهیلات بانکی است تا بتوانند به نوسازی خودروهای خود بپردازند.

مهندس تیموری کرمانی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر اجرایی نشدن تعهدات بانکها سبب شده تا فشار مضاعفی بر خانواده 43 هزار مسافربر شخصی ساماندهی شده تحمیل شود که به یقین هیچیک از مسئولان کشور راضی به افزایش فشار اقتصادی بر این قشر پر تلاش و زحمتکش و خانواده های ایشان نیستند.